У РФ відомі коміки висміяли Путіна: що сталося потім

Учасники Comedy Club зробили новорічний ролик про Володимира Путіна, але через декілька днів видалили його. Причину такого рішення вони не назвали, але в мережі припустили, що коміки злякалися.

Перші згадки про відео з'явилися 24 грудня на сайті RTVi, де написали, що спочатку скетч був опублікований опозиціонером із Красноярська Володимиром Перекотієм, проте нині на його сторінці нічого немає, пише Medialeaks.ru.

Vesti.Ru

Пізніше ролик опублікував опозиціонер Олексій Навальний.

"Скетч Камеді клабу про Путіна. Досить смішний. Камеді клабовці злякалися і цей скетч видалили. Таким чином ситуація із віддаленим скетчем про Путіна — сама собою скетч. І теж досить смішний", — написав Навальний.

Скетч Камеді клабу про Путіна. Досить смішний. Камеді клабовци злякалися і цей скетч видалили. Таким чином ситуація з віддаленим скетчем про Путіна - сама по собі скетч. І теж досить смішний. pic.twitter.com/e6Y130KsDx - Alexey Navalny (@navalny) 28 грудня 2018 р.

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент Російської Федерації Володимир Путін під час своєї прес-конференції запропонував молодій журналістці обговорити запитання, яке її цікавило окремо.