МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/люди

У РФ відомі коміки висміяли Путіна: що сталося потім

18.9тЧитати матеріал російською

Учасники Comedy Club зробили новорічний ролик про Володимира Путіна, але через декілька днів видалили його. Причину такого рішення вони не назвали, але в мережі припустили, що коміки злякалися.

Перші згадки про відео з'явилися 24 грудня на сайті RTVi, де написали, що спочатку скетч був опублікований опозиціонером із Красноярська Володимиром Перекотієм, проте нині на його сторінці нічого немає, пише Medialeaks.ru.

У РФ відомі коміки висміяли Путіна: що сталося потім

Vesti.Ru

Новини
Пугачова, Шнур і Лобода: озвучені величезні гонорари зірок за корпоративи

Пізніше ролик опублікував опозиціонер Олексій Навальний.

"Скетч Камеді клабу про Путіна. Досить смішний. Камеді клабовці злякалися і цей скетч видалили. Таким чином ситуація із віддаленим скетчем про Путіна — сама собою скетч. І теж досить смішний", — написав Навальний.

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент Російської Федерації Володимир Путін під час своєї прес-конференції запропонував молодій журналістці обговорити запитання, яке її цікавило окремо.

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
85
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
О*уенно .. Обозреватель, через Камеди клаб рекламирует ПУТИНА !!! Коля, срочно звони в СБУ, тот одни ахенты Кремля - бля !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
5
Украинец Сергей
Украинец Сергей
Воронов Евгений,еблан,ты так и не понял с чего и с кого проорали в камеди клаб.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги