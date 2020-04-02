У Распутіної зникла 19-річна донька: що сталося

РосЗМІ повідомили про загадкове зникнення молодшої доньки зірки 90-х Маші Распутіної.

Так, за словами видання "Собеседник", 19-річна Марія довгий час не виходить на зв'язок, через що почали переживати її подруги. Зазначається, що одна з них – Христина, опублікувала пост в соцмережах, де повідомила про зникнення Марії-молодшої. Вона навіть від безвиході звернулася до самої Распутіної.

Маша Распутіна Фото: cosmo.ru

Однак, інсайдери заявили, що повідомлення Христини тут же видалили адміністратори співачки. Сама зірка на зв'язок не виходить.

Маша Распутіна з чоловіком і молодшою донькою Фото: instagram/masharasputina_official

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зірку 90-х Машу Распутіну перестали впізнавати шанувальники після невдалої пластики.

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