Поляковій, Виннику і Ко знизять податки: "Слуга народу" дала добро президентському законопроекту

Верховна Рада України в першому читанні президентський законопроєкт на підтримку шоу-бізнесу, культурної сфери та креативних індустрій. Він має на увазі введення замість 20% ПДВ 7% ПДВ на культурні послуги.

За проєкт закону №3851 "Про внесення змін у Податковий кодекс України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій" проголосували 273 нардепа. З них – 204 голоси дали члени президентської фракції "Слуга народу", складових монобільшість (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскролльте до кінця сторінки)..

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Відзначимо, в Україні продовжили карантин до 1 листопада. Через погіршення ситуації на території країни у всіх без винятку регіонах незалежно від рівня епідемічної небезпеки починаючи з "зеленого" і далі заборонено проведення дискотек, концертів і роботу нічних клубів.

Українська співачка Оля Полякова обурилася, що її концерт 1 вересня в Білій Церкві скасували, а в той час у Києві виступав російський співак Jony без дотримання правил безпеки. Також артистку підтримала Alyona Alyona і записала відеозвернення до влади, в якому попросила створити план виходу з кризи для музичної індустрії. Зірки вийшли на протести під будівлю Кабміну і вимагали сприяння від влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український продюсер Олена Мозгова висловилася про протести зірок під Кабміном і назвала їх "шапіто", "маніпуляцією" і "трешем".

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