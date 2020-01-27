У п'ять років заробляє до $500 тисяч на місяць: який вигляд має найпопулярніша дівчинка-відеоблогерка на Землі

П'ятирічна Анастасія Радзинська з Росії у 2019 році стала третьою в списку найбільш високооплачуваних блогерів світу.

Так, її дохід на YouTube становить до 500 тисяч доларів на місяць. Її батьки регулярно викладають відео про Настю та її розкішне життя, які набирають сотні мільйонів переглядів. 27 січня дівчинці виповнюється п'ять років. Що про неї відомо, який вона має вигляд і як стала такою популярною, – далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анастасія Радзинська instagram.com/likenastya

Настя Радзинська народилася 27 січня 2014 року в Краснодарі, Росія. В інтернеті вона більш відома як Like Nastya.

Після народження лікарі діагностували у Насті важку форму ДЦП, вони стверджували, що дівчинка не буде ходити і говорити. Батьки кинули всі сили на лікування, причому одним із методів терапії була робота на камеру.

Настя Радзинська та її батьки instagram.com/likenastya

З раннього дитинства Настя стала зніматися в коротких відеороликах. Спершу її батьки, Анна і Юрій Радзинські, знімали відео з оглядом іграшок.

Однак такі ролики не давали багато переглядів, і тоді вони вирішили, що будуть робити влог про подорожі всім світом, дитячі парки й атракціони.

Настя Радзинська instagram.com/likenastya

Настя Радзинська instagram.com/likenastya

Настя Радзинська instagram.com/likenastya

Так маленька Настя Радзинська побувала в Сінгапурі, Таїланді, Гонконгу, Малайзії, ОАЕ, на Балі та багатьох інших місцях.

Скрізь сім'я відвідувала парки атракціонів, де знімалося відео з Настею.

Настя Радзинська з мамою instagram.com/likenastya

Настя Радзинська з татом instagram.com/likenastya

Настя Радзинська з татом instagram.com/likenastya

До дворічного віку стало ясно, що Настя розвивається нормально. Зараз її близькі кажуть, що, найімовірніше, лікарі помилилися з діагнозом.

Одного разу настав момент, коли тато й мама дівчинки закрили свої підприємства (весільний салон, будівельна компанія і компанія з організації свят) і вирішили зосередитися на бізнес-проєкті доньки. Вони вклали кошти в розкрутку відеоблогу, найняли операторів.

У 2018 році Настя і її батьки переїхали з Краснодару до США, наразі вони живуть у Флориді.

Сьогодні на YouTube у Насті Радзинської шість каналів, що випускають ролики переважно для дитячої аудиторії: Like Nastya, Like Nastya Vlog, Stacy Toys, Stacy Show, Funny Stacy і Funny Stacy PRT.

Ролики виходять російською, англійською, арабською та іспанською мовами.

Настя Радзинська з другом instagram.com/likenastya

Настя Радзинська instagram.com/likenastya

Це відео про те, як Настя грається, радіє покупкам, вередує, збирається до школи (в США можна починати навчання з п'яти років), вчиться, одягається, відвідує парки розваг, стрибає на батуті, розповідає дитячі казки та вірші.

До Насті на відео часто приєднуються її тато, кішка і друзі. Крім того, в кадрі з'являються і російські зірки.

Настя Радзинська і Філіп Кіркоров instagram.com/likenastya

Настя Радзинська і Христина Орбакайте instagram.com/likenastya

Настя Радзинська та Ігор Ніколаєв instagram.com/likenastya

Така діяльність приносять дівчинці і її батькам від 200 тисяч до 500 тисяч доларів доходу на місяць.

Станом на листопад 2019 року канали Насті мають понад 103 мільйони підписників і понад 40 мільярдів переглядів, що робить її лідеркою серед відеоблогерів у світі за загальною кількістю переглядів і підписників. Її річний дохід досяг 18 мільйонів доларів.

У 2019 році Настя увійшла до трійки найбільш високооплачуваних блогерів світу за версією журналу Forbes. Вона поступилася лише 8-річному Райану Каджи з Техасу і каналу про спортивні трюки Dude Perfect.

Настя Радзинська instagram.com/likenastya

Настя Радзинська з батьками instagram.com/likenastya

Настя Радзинська instagram.com/likenastya

"Це тільки здається з боку, що вести блог просто. Насправді цей бізнес у сто разів складніше будівельного і весільного. По-перше, тут творчий процес – ти можеш сценарій за хвилину придумати, а можеш місяць над ним сидіти. Далі доводиться поєднувати роботу сценариста, режисера, монтажера і оператора. До того ж на будь-якій іншій роботі можна влаштувати собі вихідний, відключити телефон і виїхати відпочивати, залишити все на керуючих. А тут варто тільки пропустити один день, відразу падає кількість переглядів, а значить, і дохід", – розповіла мама Насті Анна Радзинська Forbes.

"От всі дивуються – дитина нічого не робить і заробляє мільйони. Але ж дитина тільки актор, – каже вона. – Наш канал – це наша робота від світанку до заходу сонця, це праця величезної команди, без якої нічого б не було".

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