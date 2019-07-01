У Путіна відреагували на гучну заяву Катамадзе про Росію

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на заяву грузинської співачки Ніно Катамадзе про відмову давати концерти в РФ. Він заявив, що артистка нічого не розуміє в політиці.

При цьому політик визнав талант джазової виконавиці, пише "Комсомольская правда".

Дмитро Пєсков РБК

"Вона дуже талановита, але, напевно, багато чого не знає про політику. Якщо будуть питання, ми завжди готові роз'яснити. В Росії дуже люблять грузинський народ, з великою повагою ставляться до нього. Але в Росії не можуть сприймати позитивно дії ультрас, екстремістів, націоналістів і заяви представників керівництва Грузії, виконані духом русофобства", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, співачка Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які збираються біля будівлі парламенту в Грузії, і заявила, що більше не збирається виступати в Росії.

Ніно Катамадзе 24СМІ

Як писав OBOZREVATEL, Катамадзе не єдина грузинська артистка, яка вибачилася за свої концерти в РФ. Так, оперна співачка Аніта Рачвелішвілі 29 червня взяла участь в мітингу з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Грузії і попросила вибачення у своїх співгромадян за те, що раніше виступала в Росії.

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