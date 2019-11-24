"Втомилися від гастролерів, які клянуть Росію": у Путіна відповіли на звинувачення в цькуванні Ротару

Російський сенатор Олексій Пушков заявив, що ніякого замовлення на цькування української співачки Софії Ротару в РФ немає.

Про це він написав у своєму Twitter, коментуючи гастролі зірки в Москві. "Ніякого замовлення на цькування Ротару, звичайно ж, немає. Але у нас втомилися від гастролерів, які приїжджають робити гроші в Росії, а у себе вдома або клянуть її як попало, як Катамадзе, або вигадують казки, ніби їм заборонено їздити в Крим, як Вайкуле. Ось і Ротару не дуже раді", — написав Пушков.

Олексій Пушков і Софія Ротару

Водночас російський гуморист Володимир Винокур зазначив, що змішувати творчість співачки з політикою неймовірно безглуздо. Адже за його словами, у таких артистів, як Ротару, не буває віку.

"Її люблять скрізь — в Росії, на Україні, в Молдові та в інших країнах за її талант. Можуть змінюватися політики, можуть змінюватися президенти, а артисти — це назавжди", — сказав Винокур в бесіді з НСН.

Володимир Винокур Фото: iz.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року-2018" в Росії через введення в Україні воєнного стану, обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь в зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнувши у бажанні заробити грошей.

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