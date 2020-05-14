У Путіна розповіли, як будуть лікувати Заворотнюк від раку

На нараді з розвитку генетичних технологій у президента Росії Володимира Путіна підтвердили хворобу актриси Анастасії Заворотнюк і повідомили, що будуть лікувати онкологічне захворювання за допомогою вірусів.

Такий метод лікування буде обраний разі погіршення її стану, пише Комсомольская правда.

"Ми випробовуваним віруси на добровольцях, у яких 4 стадія, і їм нема чого втрачати. Є випадки, коли відбувається ремісія і хворі повертаються до нормального життя. Але поки там ситуація не настільки тривожна, щоб застосовувати наші технології", - повідомив директор ФГБУН "Інститут молекулярної біології імені В.А.Енгельгардта Російської академії наук" Олександр Макаров.

Він додав, що родичі актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з гліобластомою, передали в інститут клітини її пухлини, і лікарі вже підібрали віруси, які можуть її зруйнувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL: