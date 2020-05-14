У Путіна розповіли, як будуть лікувати Заворотнюк від раку
На нараді з розвитку генетичних технологій у президента Росії Володимира Путіна підтвердили хворобу актриси Анастасії Заворотнюк і повідомили, що будуть лікувати онкологічне захворювання за допомогою вірусів.
Такий метод лікування буде обраний разі погіршення її стану, пише Комсомольская правда.
"Ми випробовуваним віруси на добровольцях, у яких 4 стадія, і їм нема чого втрачати. Є випадки, коли відбувається ремісія і хворі повертаються до нормального життя. Але поки там ситуація не настільки тривожна, щоб застосовувати наші технології", - повідомив директор ФГБУН "Інститут молекулярної біології імені В.А.Енгельгардта Російської академії наук" Олександр Макаров.
Він додав, що родичі актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з гліобластомою, передали в інститут клітини її пухлини, і лікарі вже підібрали віруси, які можуть її зруйнувати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.