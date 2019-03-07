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У Путіна попросили не смітити: Полунін зізнався у хворих схильностях

2.6тЧитати матеріал російською

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який постійно злить мережу висловлюваннями про любов до президента Росії Володимира Путіна, отримує задоволення від ненависті на свою адресу з боку користувачів.

У дивних схильностях він зізнався в інтерв'ю виданню The Guardian, уточнивши, що потрапив під каток критики, коли почав вихваляти російського лідера і показав усьому світу татуювання з його портретом.

Як не дивно, Адміністрація Путіна такий жест не оцінила. Полуніна попросили припинити "засмічувати медіапростір".

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"Енергія охоплює ваше серце, ваш шлунок, вона майже виводить вас із рівноваги. І це дивно, тому що ти починаєш відчувати зв'язок зі світом. Це безперечно викликає звикання, тому що це змушує вас відчувати", – зазначив Полунін.

Сергій Полунін

Сергій Полунін

Колаж

За словами танцюриста, він довгий час взагалі нічого не відчував. А задоволення почав отримувати, коли побачив, як від нього відвертаються, рвуть із ним зв'язок і дратуються від його слів.

"Єдиний спосіб будувати, який мені відомий, – це руйнувати все і будувати з нуля. Найдивовижніше почуття в світі – руйнування. На це потрібно стільки сил, терпіння і часу, а руйнування – швидко, швидко ... Вибухова речовина", – додав артист.

Сергій Полунін

Сергій Полунін

The Guardian

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Сергій ПолунінВолодимир Путін
Тег
шоу-бизнес
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Дурням говорити не заборониш на те вони і дурні,господь розуму не дав за те гонору...
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