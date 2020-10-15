У Пугачової народилася внучка: в мережі показали перше фото

Ольга Веркалець Люди 19:07, 15.10.2020 Оновлено: 19:15, 15.10.2020

У мережі опублікували перше фото новонародженої внучки співачки Алли Пугачової – дочка єдиного племінника Примадонни Владислава з'явилася на світ у серпні, однак пара приховувала цей факт.

Новоспечена мама Гузель на своїй сторінці в Instagram поділилася першим знімком із маленькою Євгенією під час осінньої прогулянки в парку (фото дивіться нижче).

Зазначимо, що дружина Владислава мала народити у вересні. Але вона потрапила в реанімацію, пролежала там місяць, і дитина народилася 3 серпня.

Гузель Пугачова поділилася першим фото з новонародженою дочкою.
Instagram Гузель Пугачової

Нагадаємо, що племінник Алли Пугачової Владислав одружився в червні 2019 року. Чоловік розписався зі своєю коханою Гузель у Перовському РАЦСі Москви в присутності близьких друзів і родичів. Знаменита тітка нареченого, незважаючи на запрошення, на церемонію не прийшла.

У Владислава також росте син Євген від попередніх стосунків. Однак чоловік довгий час страждав від алкогольної залежності, тому хлопчика забрала на виховання Пугачова. Зараз він живе у водія співачки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські артисти Філіп Кіркоров і Микола Басков спровокували чутки про можливе розлучення співачки Алли Пугачової та гумориста Максима Галкіна.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Головою Чернігівської ОДА призначено нову дружину Хомчака

Зеленський озвучив друге питання для опитування 25 жовтня

У Росії захопилися Україною після перемоги над Іспанією в Лізі націй

Українців спантеличило фото застілля Зеленського з військовими без тарілок

На Чернігівщині глава осередку ОПЗЖ вистрілив у противника партії. Фото