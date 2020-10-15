У Пугачової народилася внучка: в мережі показали перше фото

У мережі опублікували перше фото новонародженої внучки співачки Алли Пугачової – дочка єдиного племінника Примадонни Владислава з'явилася на світ у серпні, однак пара приховувала цей факт.

Новоспечена мама Гузель на своїй сторінці в Instagram поділилася першим знімком із маленькою Євгенією під час осінньої прогулянки в парку (фото дивіться нижче).

Зазначимо, що дружина Владислава мала народити у вересні. Але вона потрапила в реанімацію, пролежала там місяць, і дитина народилася 3 серпня.

Гузель Пугачова поділилася першим фото з новонародженою дочкою. Instagram Гузель Пугачової

Нагадаємо, що племінник Алли Пугачової Владислав одружився в червні 2019 року. Чоловік розписався зі своєю коханою Гузель у Перовському РАЦСі Москви в присутності близьких друзів і родичів. Знаменита тітка нареченого, незважаючи на запрошення, на церемонію не прийшла.

У Владислава також росте син Євген від попередніх стосунків. Однак чоловік довгий час страждав від алкогольної залежності, тому хлопчика забрала на виховання Пугачова. Зараз він живе у водія співачки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські артисти Філіп Кіркоров і Микола Басков спровокували чутки про можливе розлучення співачки Алли Пугачової та гумориста Максима Галкіна.