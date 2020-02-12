У прозорій сукні без білизни: 54-річна зірка Голлівуду засвітила голі груди. Фото

Голлівудська актриса Елізабет Херлі з'явилася на світській вечірці в прозорій сукні, яку одягла на голе тіло.

Пікантними фотографіями поділилася на своїй сторінці в Instagram сама 54-річна знаменитість.

Елізабет Херлі Instagram @elizabethhurley1

На фотографіях Елізабет позує в прозорій сукні Julien Macdonald. Незважаючи на те, що незвичайний принт прикривав інтимні місця, приховати пишні голі груди Херлі не вдалося.

Елізабет Херлі Instagram @elizabethhurley1

Крім того, ефектна сукня вигідно підкреслила спокусливу фігуру актриси.

Елізабет Херлі Instagram @elizabethhurley1

Елізабет Херлі Instagram @elizabethhurley1

Шанувальники, побачивши сміливий образ зірки, не змогли пройти повз, і засипали Елізабет компліментами:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 52-річна голлівудська актриса Джулія Робертс засвітила тату на попереку під час відпочинку біля басейну в бікіні.

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