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12 лютого • оновлено в 10:24
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У прозорій сукні без білизни: 54-річна зірка Голлівуду засвітила голі груди. Фото

7.9т
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Голлівудська актриса Елізабет Херлі з'явилася на світській вечірці в прозорій сукні, яку одягла на голе тіло.

Пікантними фотографіями поділилася на своїй сторінці в Instagram сама 54-річна знаменитість.

Елізабет Херлі

Елізабет Херлі

Instagram @elizabethhurley1

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На фотографіях Елізабет позує в прозорій сукні Julien Macdonald. Незважаючи на те, що незвичайний принт прикривав інтимні місця, приховати пишні голі груди Херлі не вдалося.

Елізабет Херлі

Елізабет Херлі

Instagram @elizabethhurley1

Крім того, ефектна сукня вигідно підкреслила спокусливу фігуру актриси.

Елізабет Херлі

Елізабет Херлі

Instagram @elizabethhurley1

Елізабет Херлі

Елізабет Херлі

Instagram @elizabethhurley1

Шанувальники, побачивши сміливий образ зірки, не змогли пройти повз, і засипали Елізабет компліментами:

У прозорій сукні без білизни: 54-річна зірка Голлівуду засвітила голі груди. Фото
У прозорій сукні без білизни: 54-річна зірка Голлівуду засвітила голі груди. Фото
У прозорій сукні без білизни: 54-річна зірка Голлівуду засвітила голі груди. Фото
У прозорій сукні без білизни: 54-річна зірка Голлівуду засвітила голі груди. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 52-річна голлівудська актриса Джулія Робертс засвітила тату на попереку під час відпочинку біля басейну в бікіні.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Елізабет Херлі
Місце
США
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Комментарии на сайте не модерированы
Tarasov Yaroslav
Tarasov Yaroslav
Как грится, ну а Херли
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