У прозорій сукні без білизни: 54-річна зірка Голлівуду засвітила голі груди. Фото

Голлівудська актриса Елізабет Херлі з'явилася на світській вечірці в прозорій сукні, яку одягла на голе тіло.
Пікантними фотографіями поділилася на своїй сторінці в Instagram сама 54-річна знаменитість.
Елізабет Херлі
Instagram @elizabethhurley1
На фотографіях Елізабет позує в прозорій сукні Julien Macdonald. Незважаючи на те, що незвичайний принт прикривав інтимні місця, приховати пишні голі груди Херлі не вдалося.
Елізабет Херлі
Instagram @elizabethhurley1
Крім того, ефектна сукня вигідно підкреслила спокусливу фігуру актриси.
Елізабет Херлі
Instagram @elizabethhurley1
Елізабет Херлі
Instagram @elizabethhurley1
Шанувальники, побачивши сміливий образ зірки, не змогли пройти повз, і засипали Елізабет компліментами:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 52-річна голлівудська актриса Джулія Робертс засвітила тату на попереку під час відпочинку біля басейну в бікіні.
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