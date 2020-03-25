У принца Чарльза – коронавірус: хто ще з королівської сім'ї опинився під загрозою

У 71-річного принца Чарльза в Великобританії виявили коронавірус COVID-19. У зв'язку з цим його дружина Камілла також пройшла тестування на вірус – він виявився негативним.

Зараз пара перебуває на самоізоляції в маєтку в Шотландії. Про те, де перебувають інші члени королівської сім'ї та чи є для них загроза зараження – розповість OBOZREVATEL.

Принц Чарльз і його дружина Камілла

Після появи інформації про інфікування принца Уельського в Букінгемському палаці заявили про те, що Єлизавета ІІ наразі залишається в доброму здоров'ї. Королівські інсайдери також зазначили, що принц Чарльз востаннє зустрічався з нею 12 березня.

Єлизавета II

Варто додати, що королева разом із чоловіком, принцом Філіпом зараз перебуває на самоізоляції в замку Віндзор. Туди вони переїхали 16 березня, покинувши свою офіційну лондонську резиденцію – Букінгемський палац.

Принц Філіп та Єлизавета II

До речі, Єлизавета II до останнього виконувала свої королівські обов'язки – на початку березня вона провела традиційне вручення нагород у Букінгемському палаці.

Єлизавета II

Що стосується принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, то нещодавно вони здійснили "прощальний тур" Великобританією. Після чого Маркл поспішила повернутися назад у Канаду до сина Арчі. Незабаром після цього дівчина була помічена біля канадського аеропорту з таємничим чоловіком, який, за чутками преси, прилетів до неї на вихідні зі США.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл у Канаді Фото: Daily Mail

Водночас принц Гаррі вирішив затриматися в Британії та відвідав прощальну вечірку, яку для нього організували друзі з нагоди його переїзду в Канаду. Зазначимо, що на ній також була присутня колишня кохана герцога – Челсі Дейві.

Принц Гаррі і Челсі Дейві

Зі свого боку, принц Вільям і Кейт Міддлтон очолили королівську сім'ю на час пандемії коронавірусу. 19 березня вони зробили приватний візит у диспетчерську Лондонську службу швидкої допомоги 111 у Кройдоні, про що розповіли на особистій сторінці в Instagram.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

"Кетрін і я з гордістю відвідали персонал, який працює в NHS 111, щоб передати нашу особисту подяку разом із вдячністю бабусі та батька персоналу, який працює цілодобово. Тим, хто дає необхідні рекомендації й забезпечує догляд за тими, хто цього найбільше потребує", – заявив герцог Кембриджський.

До речі, в лондонській школі дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма ще в лютому оголосили карантин через загрозу поширення коронавірусу. Зараз усі вихованці навчаються вдома.

Кейт Міддлтон і принц Вільям із дітьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії почалося випробування ліків на пацієнті, який заражений китайським коронавірусом COVID-19.

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