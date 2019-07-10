У прийомного сина Пугачової з'явилися нові батьки: подробиці

Примадонна російської естради Алла Пугачова знайшла нових батьків для прийомного сина Жені.
Як повідомляє Starhit, хлопчика всиновили люди з близького оточення Алли Борисівни. А саме — сім'я її помічника Ігоря Польшікова. Нагадаємо, що Женя — син Влада Пугачова, племінника Пугачової. Він перебував під опікою співачки чотири роки.
Алла Пугачова
Фото: kp.ua
За словами адвоката Алли Борисівни Марини Марушової, дитина фактично жила в родині Польшікових. Хлопчик дуже прив'язався до них і навіть став називати мамою і татом.
"Малюк прив'язався до цих людей, вони вклали багато сил в його реабілітацію: здоров'я, соціалізацію, розвиток. Алла Борисівна — людина зайнята, Максим Галкін багато гастролює, у них двоє маленьких дітей. Подружжя просто не встигало в повній мірі займатися ще й третьою дитиною, не вистачало сил. Так вийшло, що ці дуже близькі Пугачовій люди стали активно допомагати і просто закохалися в хлопчика. Він же відповів взаємністю, навіть став називати мамою і татом. Прихильність дитини стала головним фактором: Польшікови вирішили його офіційно всиновити", — зазначила адвокат.
Внучатий племінник Пугачової Женя
Фото: starhit.ru
Крім того, Марушова додала, що у Жені буде прізвище тих людей, які взяли його у свою сім'ю.
"У цьому випадку, сподівається Алла Борисівна, за дитиною не потягнеться шлейф непотрібної інформації з минулого", — поділилася Марушова.
Племінник Алли Пугачової з сином
Фото: kazan.bezformata.com
Також наголошується, що в майбутньому хлопчик житиме у квартирі, яку на нього оформила примадонна. Нерухомість дістанеться хлопчикові після того як йому виповниться 18 років.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що донором яйцеклітин для зіркової пари Алли Пугачової і Максима Галкіна могла стати рідна дочка примадонни Крістіна Орбакайте.
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