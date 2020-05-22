У Португалії викрали й замучили до смерті репера Mota Jr, який хвалився багатим життям
28-річний португальський репер Давид Мота, який виступав під псевдонімом Mota Jr, був знайдений мертвим після зникнення близько двох місяців тому.
Про це пише видання The Sun.
Так, за словами матері артиста, його викрали посеред ночі. У будинок увірвалися двоє озброєних чоловіків, які відвезли Давида з собою. Поліція, яка знайшла тіло, вважає, що репера піддавали тортурам, вимагаючи віддати гроші, яких у нього насправді не було.
Як повідомляє видання, в своїх соціальних мережах співак часто публікував фото з грошима, дорогими машинами й коштовностями. Крім того, в піснях він часто згадував про своє заможне життя. Однак, як виявилося, все це було фейком. Фінансовий стан Давида насправді був далекий від того, що він демонстрував.
Проте наголошується, що злочинці, які повірили в "багате" життя репера, вимагали, щоб він розкрив їм схованки, де зберігаються всі його гроші. Після того, як Мот нічого не сказав, вони його вбили.
Найбільш відомою піснею Mota Jr є трек, який він записав разом Piruka. На YouTube кліп переглянуло більше 21 млн користувачів.
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