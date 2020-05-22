28-річний португальський репер Давид Мота, який виступав під псевдонімом Mota Jr, був знайдений мертвим після зникнення близько двох місяців тому.

Про це пише видання The Sun.

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Так, за словами матері артиста, його викрали посеред ночі. У будинок увірвалися двоє озброєних чоловіків, які відвезли Давида з собою. Поліція, яка знайшла тіло, вважає, що репера піддавали тортурам, вимагаючи віддати гроші, яких у нього насправді не було.

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Як повідомляє видання, в своїх соціальних мережах співак часто публікував фото з грошима, дорогими машинами й коштовностями. Крім того, в піснях він часто згадував про своє заможне життя. Однак, як виявилося, все це було фейком. Фінансовий стан Давида насправді був далекий від того, що він демонстрував.

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Проте наголошується, що злочинці, які повірили в "багате" життя репера, вимагали, щоб він розкрив їм схованки, де зберігаються всі його гроші. Після того, як Мот нічого не сказав, вони його вбили.

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Mota Jr Instagram @officialmotajr

Найбільш відомою піснею Mota Jr є трек, який він записав разом Piruka. На YouTube кліп переглянуло більше 21 млн користувачів.

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