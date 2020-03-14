У популярної в світі моделі запідозрили коронавірус

46-річна німецька модель і телеведуча Хайді Клум поскаржилася на погане самопочуття і заявила, що у неї з'явилася лихоманка, кашель і нежить - головні симптоми коронавірусу.

Пройти тест на Covid-19 знаменитість не змогла. Про це зірка розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/heidiklum

"Сподіваюся, у мене всього лише застуда. Однак із задоволенням здала б тест на коронавірус, але його тут просто не роблять. Я зверталася до двох різних лікарів, але вони не змогли допомогти в цьому", - сказала супермодель.

instagram.com/heidiklum

Також Клум закликала всіх залишатися вдома, якщо відчули нездужання.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Хайді Клум, яка нещодавно вийшла заміж за гітариста гурту Tokio Hotel Тома Каулітца, потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку в медовий місяць.

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