У польському фільмі "Петля" українців показали "повіями і хабарниками"

У польських кінотеатрах вийшов у прокат фільм-екшн "Петля", в якому зобразили українців в образах "сутенерів, повій і хабарників".

Вихід "Петлі" на екрани викликав бурю обурення серед українців, які живуть у Польщі, оскільки негатив проєктується насамперед на них, пише "Країна".

"Я подивилася фільм і просто шокована. Ставлення до українців і так було не найкращим – деякі обзивали "курвою", коли чули, звідки я приїхала", – зазначила Вікторія зі Львова, яка живе під Краковом.

Фільм "Петля" викликав ажіотаж у Польщі. Афіша

У фільмі показано, як працює мережа польських нічних клубів, де орудують підпільні борделі. За сюжетом, головні герої фільму – польський поліцейський Даніель і два українські сутенери-бандити, брати Женя й Алекс, з якими він зв'язався.

Завдяки інформації, отриманій від Жені й Алекса і їх контактам з українським злочинним світом, Даніель швидко просувається по службі і стає співробітником Центрального бюро розслідувань.

"Утрьох вони відкривають бордель, куди привозять українок-танцівниць, які спочатку приїжджають танцювати, а потім займаються проституцією. І все це показано жорстко і грубо, зі сценами насильства і сексу. Також показана корупція в Україні, що всі питання на кордоні можна "вирішити", як це і робили Женя й Алекс. Вони перевозили дівчат у "відключці", і український прикордонник сказав: "1000 доларів – за одне "тіло". Ті заплатили за живий товар і проїхали. Провозили і наркотики через український кордон", – обурилася українка після перегляду фільму "Петля".

За словами українки, половина залу сміялася і кивала, підтакуючи, що українці – дійсно такі.

"Я, напевно, була єдиною українкою в залі і не сміялася. Звичайно, у нас є корупція і секс-бізнес, але це, на мою думку, перебільшення, що через кордон можна абсолютно все провезти, зокрема дівчат без свідомості, і прямо всі на кордоні погоджуються пропустити за хабарі", – зазначила дівчина.

Трейлер фільму "Петля": дивитися відео онлайн

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