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У Польщі побили відомого українського актора

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У польській столиці Варшаві на українського актора Артема Мануйлова напав і вдарив викладач Університету кардинала Стефана Вишинського.

Напад стався 9 квітня в міському автобусі, коли Мануйлов їхав на заняття. Артист поділився, що під час поїздки йому подзвонила дружина, з якою він розмовляв українською мовою, передає Fact .

Мануйлова розповів, що після закінчення розмови, йому по обличчю великою чорною сумкою вдарив незнайомець. Коли українець запитав нападника, навіщо той це зробив, чоловік відповів, що їм потрібно вийти з автобуса і поговорити "по-чоловічому". При цьому, поляк був здивований, що українець відповідав йому на польській.

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Конфлікт продовжився після того, як обидва вони вийшли з автобуса. Нападник продовжував проявляти агресію до українця, а потім все ж пішов.

"Вийшовши з автобуса, він впустив сумку і почав штовхати мене і кричати. Особисто я ненавиджу грубість і агресію. Я виріс на сході України, тому таких людей я не боюся. Однак я був здивований, тому що це вперше сталося зі мною в Польщі" , – розповів актор.

Артем Мануйлов

Артем Мануйлов

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Видання пише, що агресивним поляком виявився викладач Університету кардинала Стефана Вишинського Марцин П., який також викладає філософію у Варшавському університеті. Повідомляється, що раніше у нього спостерігалися прояви неконтрольованої агресії.

Місцева поліція не підтверджувала факт нападу, але впевнені, що конфлікт не мав расистського підгрунтя. Проводиться подальше розслідування.

Артем Мануйлов

Артем Мануйлов

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Варшаві жорстоко побили українця.

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Місце
ПольщаВаршава
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