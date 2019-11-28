У піджаку на голе тіло: відома співачка виставила напоказ величезні груди

Популярна американська співачка і модель Сіара (Сіара Принцес Гарріс) з'явилася на червоній доріжці у відвертому вбранні, оголивши великі груди.

Епатажний образ зірка обрала для церемонії нагородження премії American Music Awards, яка днями відбулася в Лос-Анджелесі.

Сіара Getty

Так, перед фотографами Сіара з'явилася в яскраво-синіх штанах і oversize-піджаку, який одягла на голе тіло. Замість білизни декольте співачки прикрашало масивне намисто.

Сіара Getty

Сіара Getty

Сіара Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році Сіара вийшла заміж за гравця в американський футбол Рассела Вілсона, з яким стосунки розвивалися дуже стрімко. На той час у співачки вже був син – 2-річний Фьючер, який своїм костюмом затьмарив маминого нареченого на церемонії.

У березні 2017 року зірка вже була на сьомому місяці вагітності. Вона зважилася на такому терміні взяти участь у фотосесії для журналу Harper's Bazaar оголеною.

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