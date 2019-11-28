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29 листопада • оновлено в 11:37
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У піджаку на голе тіло: відома співачка виставила напоказ величезні груди

14.2т
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Популярна американська співачка і модель Сіара (Сіара Принцес Гарріс) з'явилася на червоній доріжці у відвертому вбранні, оголивши великі груди.

Епатажний образ зірка обрала для церемонії нагородження премії American Music Awards, яка днями відбулася в Лос-Анджелесі.

Сіара

Сіара

Getty

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Так, перед фотографами Сіара з'явилася в яскраво-синіх штанах і oversize-піджаку, який одягла на голе тіло. Замість білизни декольте співачки прикрашало масивне намисто.

Сіара

Сіара

Getty

Сіара

Сіара

Getty

Сіара

Сіара

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році Сіара вийшла заміж за гравця в американський футбол Рассела Вілсона, з яким стосунки розвивалися дуже стрімко. На той час у співачки вже був син – 2-річний Фьючер, який своїм костюмом затьмарив маминого нареченого на церемонії.

У березні 2017 року зірка вже була на сьомому місяці вагітності. Вона зважилася на такому терміні взяти участь у фотосесії для журналу Harper's Bazaar оголеною.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Сиара
Місце
США
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Шоу бизнес это мир элитных проституток, так что тут всё в порядке вещей и это ещё у них то что они могут показать всем, а что творится за кадром мало кто и представить себе не может.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Самая обычная безмозглая самка!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Шо клоун
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