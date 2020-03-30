У Петросяна й Брухунової народилася дитина: лікарка розкрила несподівані подробиці

Лікарка Маріят Мухіна прокоментувала новину про те, що у 74-річного Євгена Петросяна та його 31-річної дружини Тетяни Брухунової народилася дитина.
Так, в ефірі програми "Ти не повіриш!" Мухіна заявила, що бажання Петросяна знову стати батьком і було справжньою причиною розлучення з Оленою Степаненко.
Євген Петросян і Тетяна Брухунова
Крім того, на думку лікарки, у гумориста прекрасне сексуальне життя з Брухуновою.
"Петросян вирішив стати батьком і повноцінним сім'янином. Він благородна людина, вирішив врятувати свою дитину від звання бастарда. Пожертвував тривалими стосунками зі своєю дружиною на користь нового життя. У нього прекрасне сексуальне життя. Андрогени бризкають з очей", – вважає Мухіна.
Євген Петросян і Тетяна Брухунова
КП
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова різко відреагувала на новину про народження дитини від Євгена Петросяна.
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