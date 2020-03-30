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30 березня • оновлено в 13:03
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У Петросяна й Брухунової народилася дитина: лікарка розкрила несподівані подробиці

5.4т
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Лікарка Маріят Мухіна прокоментувала новину про те, що у 74-річного Євгена Петросяна та його 31-річної дружини Тетяни Брухунової народилася дитина.

Так, в ефірі програми "Ти не повіриш!" Мухіна заявила, що бажання Петросяна знову стати батьком і було справжньою причиною розлучення з Оленою Степаненко.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Крім того, на думку лікарки, у гумориста прекрасне сексуальне життя з Брухуновою.

"Петросян вирішив стати батьком і повноцінним сім'янином. Він благородна людина, вирішив врятувати свою дитину від звання бастарда. Пожертвував тривалими стосунками зі своєю дружиною на користь нового життя. У нього прекрасне сексуальне життя. Андрогени бризкають з очей", – вважає Мухіна.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

КП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова різко відреагувала на новину про народження дитини від Євгена Петросяна.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Родился маленький ПетроБрухун.
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