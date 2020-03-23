Молода коханка російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова народила йому дитину. Хлопчик народився в одному з медичних центрів Дубая.

Зазначається, що пара узаконила відносини ще в грудні 2019 року, пише "СтарХит".

"Подія сталася в одному з провідних медичних центрів Дубая 13 березня. Вони розповіли тільки найближчим, стать дитинки поки приховують, але є інформація, що це хлопчик. Обидва шалено щасливі - пізнають радості батьківства і материнства", - йдеться в повідомленні.

Сам 74-річний комік також прокоментував інформацію про народження дитини.

"Я не хочу, щоб ви це обговорювали, тому що це абсолютно не ваша справа", - заявив гуморист.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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