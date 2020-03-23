Молода коханка російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова народила йому дитину. Хлопчик народився в одному з медичних центрів Дубая.
Зазначається, що пара узаконила відносини ще в грудні 2019 року, пише "СтарХит".
"Подія сталася в одному з провідних медичних центрів Дубая 13 березня. Вони розповіли тільки найближчим, стать дитинки поки приховують, але є інформація, що це хлопчик. Обидва шалено щасливі - пізнають радості батьківства і материнства", - йдеться в повідомленні.
Сам 74-річний комік також прокоментував інформацію про народження дитини.
"Я не хочу, щоб ви це обговорювали, тому що це абсолютно не ваша справа", - заявив гуморист.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні 2018 року з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада 2018 року суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
А в середині грудня 2019 року росЗМІ повідомили, що Петросян і Брухунова одружилися.
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