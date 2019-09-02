"У перший клас!" Хто з зірок повів дітей у школу 1 вересня

1 вересня в багатьох країнах відзначали День знань. Оскільки це свято випало на неділю, багато українських і російських зірок відвели своїх дітей в школи в понеділок 2 вересня.

Юрій Великий, Юлія Барановська, Андрій Джеджула та інші поділилися знімками з святкових лінійок в соціальних мережах.

"Моя красуня, моя миленька. Моя першокласниця", - написав Великий.

"Перша пішла", - зазначила Бондарчук.

"Першокласник Арсеній і п'ятикласниця Яночка. Відмінного всім навчання, щоб воно завжди було вам в радість, щоб кожен день в школі для вас був цікавим, щоб ви вчилися з задоволенням, а уроки робили з посмішкою і легко", - пише Барановська.

"Навчання світло, а невчення - тьма! Неборак школяр на базі! Вітаю всіх батьків і учнів з першим днем занять", - написав Джеджула.

Ольга Кабо також привітала школярів з Днем знань.

"Зі святом дорогі дітки і батьки! З Днем знань! Будемо вчитися! Будемо ставати краще!", - написала Ані Лорак.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українські та російські зірки вирішили поділитися своїми дитячими фото і показати, як вони виглядали в шкільні роки.

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