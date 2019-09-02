"У перший клас!" Хто з зірок повів дітей у школу 1 вересня

1 вересня в багатьох країнах відзначали День знань. Оскільки це свято випало на неділю, багато українських і російських зірок відвели своїх дітей в школи в понеділок 2 вересня.
Юрій Великий, Юлія Барановська, Андрій Джеджула та інші поділилися знімками з святкових лінійок в соціальних мережах.
"Моя красуня, моя миленька. Моя першокласниця", - написав Великий.
"Перша пішла", - зазначила Бондарчук.
"Першокласник Арсеній і п'ятикласниця Яночка. Відмінного всім навчання, щоб воно завжди було вам в радість, щоб кожен день в школі для вас був цікавим, щоб ви вчилися з задоволенням, а уроки робили з посмішкою і легко", - пише Барановська.
"Навчання світло, а невчення - тьма! Неборак школяр на базі! Вітаю всіх батьків і учнів з першим днем занять", - написав Джеджула.
Doctrina lux est et tenebrae ignorantiae est! 📖 📚 Навчання світло, а невчення - тьма! Неборак школяр на базі! Вітаю всіх батьків і учнів з першим днем занять !!!! І знову здрастуйте пробковий Київ і підйом не світло не зоря !! Тримайтеся батьки! # Джеджула # андрейджеджула #djedjula # даніельджеджула @ daniel_d2008🤞
Ольга Кабо також привітала школярів з Днем знань.
Дорогі друзі! Всіх-всіх Вітаю з Днем знань! Ми сьогодні перший раз-у перший клас! Завершальні репетиції урочистої лінейкі- и- вперед, робимо крок у доросле життя !!! Спасибі, @schoollider і улюблений директор Гаяне Георгіївна @ gai.shet за любов до наших дітей і зворушливу турботу про них і про нас, батьків! Я страшенно хвилююся 😫 А Ви як готуєтеся на 1 вересня? У Вашій школі буде урочиста лінійка? А Квіти вчителям Ви готували? Загалом, пишіть! Дуже цікаво! І, звичайно, чекайте фото і відео звіт про сьогоднішній неймовірну подію))) # ольгакабо # Вітюша # вітюшапервокласснік # первийразвпервийкласс # школалідер # істрінскійрайон
"Зі святом дорогі дітки і батьки! З Днем знань! Будемо вчитися! Будемо ставати краще!", - написала Ані Лорак.
Як раніше писав OBOZREVATEL, українські та російські зірки вирішили поділитися своїми дитячими фото і показати, як вони виглядали в шкільні роки.
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