У передозуванні Алібасова "Віагрою" звинуватили мавпу: як це сталося. Відео

Раніше російський артист і продюсер Барі Алібасов був госпіталізований з ймовірною причиною – передозування "Віагри". Як з'ясувалося, у цьому винна яванська мавпа на прізвисько Маша.

За словами представника артиста Вадима Горжанкіна, в організмі продюсера також були присутні медичні препарати седативного і психостимулюючого характеру. Про це Горжанкін написав на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Горжанкін повідомив, що було проведено розслідування і виявилося, що мавпа на прізвисько Маша, яка живе в квартирі Алібасова, перемішала ліки в таблетниці продюсера. Це і послужило погіршенню стану.

Барі Алібасова "отруїла" мавпа Zakon.kz

Нагадаємо, Барі Алібасов має велику увагу публіки до своєї персони. Знаменитість привертає гучними скандалами, в які часто потрапляє.

Відзначимо, що він є засновником і керівником музичних груп "Інтеграл" і "На-на". Крім того, він заслужений артист РФ, має ювілейну медаль "10 років Астані", медаль МВС по Чеченській Республіці "За відзнаку в службі" і нагороду Республіки Татарстан – медаль "За доблесну працю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 73-річний Барі Алібасов готується стати батьком. Про це продюсер розповів в соціальних мережах. Його кохана і мати майбутньої дитини – російська актриса Вікторія Максимова, яка молодша за Алібасова на 40 років.