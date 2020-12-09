У передозуванні Алібасова "Віагрою" звинуватили мавпу: як це сталося. Відео
Раніше російський артист і продюсер Барі Алібасов був госпіталізований з ймовірною причиною – передозування "Віагри". Як з'ясувалося, у цьому винна яванська мавпа на прізвисько Маша.
За словами представника артиста Вадима Горжанкіна, в організмі продюсера також були присутні медичні препарати седативного і психостимулюючого характеру. Про це Горжанкін написав на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Горжанкін повідомив, що було проведено розслідування і виявилося, що мавпа на прізвисько Маша, яка живе в квартирі Алібасова, перемішала ліки в таблетниці продюсера. Це і послужило погіршенню стану.
У червні 2019 року Алібасов отруївся засобом для прочищення труб "Кріт". Його у важкому стані госпіталізували в Москві.
У ЗМІ також повідомляли, що продюсер помер в інституті імені Скліфосовського, проте інформація виявилася фейком.
Алібасов провів кілька днів у комі і після того, як прийшов до тями, він деякий час не впізнавав близьких.
За інформацією деяких джерел, причиною коми Алібасова було не отруєння, а інший діагноз – делірій або "біла гарячка".
У відповідь на напади у пресі, Алібасов надав копію медичної карти з інституту Скліфосовського, де проходив лікування. Таким чином він довів, що отримав серйозні опіки внутрішніх органів саме в результаті отруєння.
Через рік після інциденту з "Кротом", в червні 2020 року, Барі Алібасов потрапив до психіатричної лікарні. У нього був нестабільний стан на тлі прийнятих медпрепаратів.
Пізніше його син, Барі Аібасов-молодший зробив заяву про те, що батька намагалися вбити. Нібито саме після замаху на його життя, Алібасов-старший потрапив до психіатричної лікарні.
Нагадаємо, Барі Алібасов має велику увагу публіки до своєї персони. Знаменитість привертає гучними скандалами, в які часто потрапляє.
Відзначимо, що він є засновником і керівником музичних груп "Інтеграл" і "На-на". Крім того, він заслужений артист РФ, має ювілейну медаль "10 років Астані", медаль МВС по Чеченській Республіці "За відзнаку в службі" і нагороду Республіки Татарстан – медаль "За доблесну працю".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 73-річний Барі Алібасов готується стати батьком. Про це продюсер розповів в соціальних мережах. Його кохана і мати майбутньої дитини – російська актриса Вікторія Максимова, яка молодша за Алібасова на 40 років.