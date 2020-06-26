У Пелагеї розповіли про суд за нерухомість із Телєгіним: суть скандалу
Популярна російська співачка Пелагея судитиметься з чоловіком, хокеїстом Іваном Телєгіним за заміський будинок.
Про це повідомив виданню "Стархіт" юрист пари. За словами чоловіка, спочатку Пелагея і Телєгін планували розлучитися спокійно і не з'ясовувати стосунки в суді, а розділити спільне майно за допомогою спеціальної мирової угоди, згідно з якою співачці повинна була залишитися московська квартира, а хокеїстові – заміський будинок. Однак Телєгін перестав брати участь у житті їхньої спільної доньки, після чого Пелагея вирішила розділити нерухомість справедливо.
"Суд усе вирішить! Зокрема, питання щодо заміського будинку. Адвокати Пелагеї вважають, що буде нечесно, якщо особняк дістанеться Івану. Родинний дім купувався для того, щоб там жила сім'я з дитиною, а не невірний чоловік із коханкою. Чого тільки про це житло не говорили – що він мало не подарунок Телєгіна дружині та доньці. Але Іван не збирався нічого дарувати! Тепер можна сподіватися, що суд усе розділить за законом... Ну і квартира залишиться Пелагеї та доньці", – заявив він.
Юрист також зазначив, що московська квартира була куплена Пелагеєю на гроші мами. А чотириповерховий особняк у Підмосков'ї пара колись купувала разом, взявши іпотеку й оплачуючи її з сімейного бюджету. Тому він заявив, що розділ майна повинен бути справедливим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі було опубліковано фото чоловіка Пелагеї Івана Телєгіна з коханкою.