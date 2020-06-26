У Пелагеї розповіли про суд за нерухомість із Телєгіним: суть скандалу

Популярна російська співачка Пелагея судитиметься з чоловіком, хокеїстом Іваном Телєгіним за заміський будинок.

Про це повідомив виданню "Стархіт" юрист пари. За словами чоловіка, спочатку Пелагея і Телєгін планували розлучитися спокійно і не з'ясовувати стосунки в суді, а розділити спільне майно за допомогою спеціальної мирової угоди, згідно з якою співачці повинна була залишитися московська квартира, а хокеїстові – заміський будинок. Однак Телєгін перестав брати участь у житті їхньої спільної доньки, після чого Пелагея вирішила розділити нерухомість справедливо.

Іван Телєгін і Пелагея з дочкою (Instagram-акаунт Пелагеї)

"Суд усе вирішить! Зокрема, питання щодо заміського будинку. Адвокати Пелагеї вважають, що буде нечесно, якщо особняк дістанеться Івану. Родинний дім купувався для того, щоб там жила сім'я з дитиною, а не невірний чоловік із коханкою. Чого тільки про це житло не говорили – що він мало не подарунок Телєгіна дружині та доньці. Але Іван не збирався нічого дарувати! Тепер можна сподіватися, що суд усе розділить за законом... Ну і квартира залишиться Пелагеї та доньці", – заявив він.

Юрист також зазначив, що московська квартира була куплена Пелагеєю на гроші мами. А чотириповерховий особняк у Підмосков'ї пара колись купувала разом, взявши іпотеку й оплачуючи її з сімейного бюджету. Тому він заявив, що розділ майна повинен бути справедливим.

Іван Телєгін і Пелагея (джерело – spletnik.ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі було опубліковано фото чоловіка Пелагеї Івана Телєгіна з коханкою.