Патріарха Філарета госпіталізували з коронавірусом

Олена Кордунова Люди 16:19, 4.09.2020 Оновлено: 16:51, 4.09.2020

Главу Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) патріарха Філарета (Денисенка) госпіталізували із зараженням коронавірусів.

Інформацію підтвердила пресслужба УПЦ КП. Його стан оцінюється як задовільний.

Філарет госпіталізований з коронавірусом.
Українська правда

"Повідомляємо, що в Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19. Зараз Святіший владика проходить курс лікування в лікарні", – йдеться в повідомленні

У січні 2020 року Філарету виповнився 91 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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