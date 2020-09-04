Патріарха Філарета госпіталізували з коронавірусом

Главу Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) патріарха Філарета (Денисенка) госпіталізували із зараженням коронавірусів.

Інформацію підтвердила пресслужба УПЦ КП. Його стан оцінюється як задовільний.

Філарет госпіталізований з коронавірусом. Українська правда

"Повідомляємо, що в Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19. Зараз Святіший владика проходить курс лікування в лікарні", – йдеться в повідомленні

У січні 2020 року Філарету виповнився 91 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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