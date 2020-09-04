Патріарха Філарета госпіталізували з коронавірусом

Патріарх Філарет заразився COVID-19. LIGA.net
Главу Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) патріарха Філарета (Денисенка) госпіталізували із зараженням коронавірусів.
Інформацію підтвердила пресслужба УПЦ КП. Його стан оцінюється як задовільний.
Філарет госпіталізований з коронавірусом. Українська правда
"Повідомляємо, що в Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19. Зараз Святіший владика проходить курс лікування в лікарні", – йдеться в повідомленні
У січні 2020 року Філарету виповнився 91 рік.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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