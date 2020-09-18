У Пашаєва, який захищав Єфремова в суді, забрали статус адвоката

Юриста Ельмана Пашаєва, який захищав актора Михайла Єфремова у справі про смертельну ДТП, позбавили статусу адвоката.

Як повідомила пресслужба Федеральної палати адвокатів (Росія), відповідне рішення ухвалили через недопустимі висловлювання та поведінку захисника під час розгляду справи артиста.

"Той водевіль, який був ним розіграний, привів до цілком логічного завершення", – відзначив президент ФПА Юрій Пилипенко.

Перед засіданням Ради адвокатської палати Північної Осетії – Аланії, де вирішили позбавити Пашаєва статусу адвоката, захисник Єфремова порівняв свою долю з долею Ісуса Христа, пише П'ятий канал.

"Що робити? Це доля. Ви ж пам'ятаєте, Ісуса теж розіп'яли", – заявив Пашаєв журналістам.

Відзначимо, раніше Пашаєва притягнули до дисциплінарної відповідальності за порушення адвокатської етики, тому що він використав кримінальну справу Єфремова для самореклами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим адвокатом російського актора Михайла Єфремова, якого засудили до 8 років колонії через смертельну ДТП, став Роман Філіппов. Він спеціалізується на цивільному і кримінальному праві.