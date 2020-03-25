Сенатор Ради Федерації РФ Олег Морозов вимагає відправити українського репера Джигана в лікарню через порушення карантину.
Так, за словами Морозова, артист повинен був дотримуватися режиму самоізоляції після повернення з США, адже він може бути носієм вірусу. А не влаштовувати у себе вдома в Підмосков'ї гучну вечірку з друзями. Про це повідомляють "РИА Новости".
Джиган
Фото: instagram/iamgeegun
"Карантин повинен бути для всіх. Бравада тут недоречна, адже захворіють інші. Тому хлопця в лікарню, гостей на карантин", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!