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25 березня • оновлено в 13:02
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У парламенті РФ закликали покарати Джигана за грубе порушення карантину: репера – в лікарню

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Сенатор Ради Федерації РФ Олег Морозов вимагає відправити українського репера Джигана в лікарню через порушення карантину.

Так, за словами Морозова, артист повинен був дотримуватися режиму самоізоляції після повернення з США, адже він може бути носієм вірусу. А не влаштовувати у себе вдома в Підмосков'ї гучну вечірку з друзями. Про це повідомляють "РИА Новости".

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

"Карантин повинен бути для всіх. Бравада тут недоречна, адже захворіють інші. Тому хлопця в лікарню, гостей на карантин", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Джиган
Місце
Росія
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