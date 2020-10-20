В оскароносного актора Джеффа Бріджеса виявили рак

Юля Ухіна Люди 10:33, 20.10.2020 Оновлено: 10:44, 20.10.2020

Знаменитий американський актор Джефф Бріджес заявив, що у нього виявили рак крові – лімфому.

Такою інформацією 70-річний артист поділився у своєму Twitter-акаунті, зазначивши, що за його лікування взялися найкращі лікарі.

"Як сказав би Чувак: "З'ясувалася нова фігня". Мені поставили діагноз "лімфома". Хоча це серйозне захворювання, мені пощастило, що у мене відмінна команда лікарів і прогноз хороший. Я починаю лікування і триматиму вас у курсі одужання... Я глибоко вдячний за любов і підтримку моїй сім'ї та друзям. Дякую за ваші молитви та добрі побажання", – написав Бріджес.

Джефф Бріджес
Lostfilm.info

Джефф Бріджес відомий за фільмами "Великий Лебовські", "Людина з зірки", "Претендент", "Король-рибалка", "За всяку ціну". За свою майже 50-річну кар'єру він був номінований на премію "Оскар" сім разів і один раз її отримав – за роль у картині 2009 року "Божевільне серце".

Джефф Бріджес
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Twitter-аккаунт Джеффа Бріджеса

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у 46-річного соліста першого складу "Ласкового мая" Олександра Пріко розвинувся рак легені після того, як музикант переніс коронавірус.

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