В Олени Зеленської день народження: як виглядає батько першої леді і що він робить у Раді

Перша леді України, дружина президента Володимира Зеленського Олена Зеленська 6 лютого відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 42 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися, хто батько Зеленської, про якого останнім часом пише преса, і чим він займається на посаді помічника народного депутата у Верховній Раді.

Олена Зеленська Укрфото

У грудні 2019 року стало відомо, що батько Олени Зеленської Володимир Кияшко працює помічником на громадських засадах у народного депутата і займається темою переробки промислових відходів на дорожнє покриття.

Так, Володимир Кияшко допомагає в питаннях промислової екології депутату Олегу Бондаренку, який, за даними розслідування "Наші гроші", під виглядом збереження лісів протягнув через Раду вирубку Карпат.

Народний депутат Олег Бондаренко фото: chesno.org

Сам Бондаренко так прокоментував роботу на нього тестя президента: "Для мене Володимир Кияшко – це не батько першої леді. Для мене він найперше фахівець із питань екології та забруднення довкілля, і саме цим він у мене займається як помічник. Він допомагає мені у місті Кривий Ріг, фактично він є моїм представником", – сказав він "ЧЕСНО".

За словами депутата, Володимир Кияшко хоча й не професійний еколог, але спеціалізується на темі промислових відходів. З ним вони познайомилися вже після парламентських виборів: нібито Володимир Кияшко тоді підійшов до Бондаренка разом з іншими помічниками і запропонував свою допомогу як помічник-консультант.

Батько Олени Зеленської Володимир Кияшко, за словами Бондаренка, працює над важливою темою – позбавлення України промислових відходів, які утворюються в результаті видобутку руди у шахтах, а також шламових відходів на "Криворіжсталі", "Запоріжсталі" та інших підприємствах, і технологією переробки таких відходів на дорожнє покриття.

Батько Олени Зеленської на сайті Київського інституту залізничного транспорту

"Його напрацювання будуть представлені у вигляді методики для подальшого використання, зокрема і для держпідприємства "Укравтодор", – пообіцяв народний депутат.

Відомо, що батько першої леді України Володимир Тимофійович Кияшко 1977 року закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю "житлове будівництво".

Наразі батько Олени Зеленської є кандидатом технічних наук, доцентом кафедри "Будівельні конструкції та споруди" Київського інституту залізничного транспорту, він викладає дисципліну "Будівельні конструкції та будівлі на транспорті".

Олена Зеленська фото: Comments.UA

За даними системи YouControl, Володимир Кияшко раніше був керівником ТОВ "Кріворіжмонолітбуд" і ТОВ "Техноімпульс", які виробляють будівельні металеві конструкції та бетонні розчини.

У Базі патентів України Кияшко Володимир Тимофійович значиться автором кількох будівельних конструкцій.

Олена Зеленська фото: Офіс президента

Зазначимо, саме на вимогу батьків Олена Зеленська отримала професію архітекторки, закінчивши будівельний факультет Криворізького університету з червоним дипломом і ступенем магістра. За фахом вона, як відомо, не працювала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перша леді України Олена Зеленська розповіла про стосунки з чоловіком: "Можу посварити, ніхто не забороняв".

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