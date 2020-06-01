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1 червня • оновлено в 09:10
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У Олени Воробей виявили коронавірус

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Коронавірус виявили у російської пародистки Олени Воробей. Діагноз їй поставили 27 травня.

артистка зазначила, що не хотіла розповідати про хвороби і боялася того, як відреагує її батько. Про це Воробей повідомила в своєму Instagram.

Олена Воробей

Олена Воробей

instagram.com/vorobei_elena

"По-перше, не знала, як сприйме це мій батько, він сердечник, людина вкрай емоційна. По-друге, подумала, що всіх вже цей вірус дістав до нудоти", - поділилася вона.

За словами артистки, її стан погіршився на другий день: захворіла спина, а від м'язового болю неможливо було спати.

"Сьогодні мені легше, але стан явно не стабільний", - розповіла вона.

Всім хворим Воробей порекомендувала не ризикувати і при наявності симптомів звернутися в лікарню, а також пити багато рідини.

Олена Воробей

Олена Воробей

instagram.com/vorobei_elena

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський актор, зірка серіалів "Друзі" і "Американська сімейка" Фред Віллард помер у віці 86 років.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Олена Воробей
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Коронавірус. Найважливіше

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    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

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