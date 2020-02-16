"У ноти не потрапляє": виступ головного сюрпризу Нацвідбору викликав суперечки в мережі

Дует TVORCHI з Тернополя отримав максимальні бали на думку суддів і глядачів, і став головним тріумфатором другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020. Однак у мережі розгорілися бурхливі суперечки з приводу виступу гурту.

Так, відео виступу було опубліковано на офіційному каналі "СТБ" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дует TVORCHI Instagram @eurovision.ua

Зокрема, багато глядачів розкритикували вокал артиста, заявивши, що він не потрапляє в ноти.

"Голос дуже слабкий", "Взагалі в ноти не потрапляє. Це буде провал", "Трек супер, але з вокалом щось пішло не так", "Все дуже круто, але вокал... Потрібно терміново підтягнути вокал", "Він що захворів, що з голосом?", "Це було жахливо, вокалу абсолютно немає!", – обурювалися користувачі.

Інші ж, навпаки, залишилися в захваті від виступу гурту:

"Сучасно!", "Модно, стильно, круто, сучасно", "Хочу бачити не тільки в фіналі, а також на Євробаченні", "Стильно. Дуже атмосферно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше визначили переможців першого півфіналу. Ними стали KRUTЬ, Jerry Heil і гурт Go-A.

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