"У ноти не потрапляє": виступ головного сюрпризу Нацвідбору викликав суперечки в мережі

Дует TVORCHI з Тернополя отримав максимальні бали на думку суддів і глядачів, і став головним тріумфатором другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020. Однак у мережі розгорілися бурхливі суперечки з приводу виступу гурту.
Так, відео виступу було опубліковано на офіційному каналі "СТБ" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Дует TVORCHI
Instagram @eurovision.ua
Зокрема, багато глядачів розкритикували вокал артиста, заявивши, що він не потрапляє в ноти.
"Голос дуже слабкий", "Взагалі в ноти не потрапляє. Це буде провал", "Трек супер, але з вокалом щось пішло не так", "Все дуже круто, але вокал... Потрібно терміново підтягнути вокал", "Він що захворів, що з голосом?", "Це було жахливо, вокалу абсолютно немає!", – обурювалися користувачі.
Інші ж, навпаки, залишилися в захваті від виступу гурту:
"Сучасно!", "Модно, стильно, круто, сучасно", "Хочу бачити не тільки в фіналі, а також на Євробаченні", "Стильно. Дуже атмосферно".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше визначили переможців першого півфіналу. Ними стали KRUTЬ, Jerry Heil і гурт Go-A.
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