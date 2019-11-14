"У нього серйозні проблеми": Мартиросян зізнався, чому не спілкується із Зеленським

Російський комік і зірка Comedy Club Гарік Мартиросян розповів, чому перестав спілкуватися з Володимиром Зеленським.

Так, в новому випуску YouTube-шоу "Макарена" ведучий Карен Адамян поцікавився у Мартиросяна, яка найбільша знаменитість в його телефонній книжці.

"У мене є номер Володимира Олександровича Зеленського. Це найбільша зірка зі світу шоу-бізнесу і зі світу політики. Принаймні, в цьому році. Так як Володимир став президентом у цьому році, і це була резонансна новина".

Володимир Зеленський 24 Канал

Тоді ведучий запитав у коміка: "Як тільки ця класна новина сталася із Зеленським (перемога на виборах України), ви направили йому смску?".

"Ні. Я адекватна людина. Я ж розумію, що пройшло дуже багато років з часів КВК. Тим більше, він дуже зайнята вже людина. Що з того, що він грав з нами колись в КВК. Це ж не означає, що він тепер повинен все життя в такому режимі існувати. У нього зараз серйозні проблеми по керівництву величезною країною і навіть забирати ці 10 секунд у нього було б дуже неадекватно. Але я подзвонив його друзям ".

Гарік Мартиросян VM

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російські коміки, колишні резиденти Comedy Club Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін провели переговори з приводу відкриття франшизи "Ліги Сміху" в Росії.

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