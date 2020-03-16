Німецький журналіст Андре Баллін оцінив шанси російського гурта Little Big на перемогу в Євробаченні-2020.

Так, за його словами, колектив може стати лідером конкурсу через те, що має досить багато шанувальників в Європі, особливо у Франції, Бельгії та Швейцарії. Крім того, пісня, з якою росіяни виступлять на Євробаченні, – Uno – може стати такою ж заразливою, як Skibidi. Про це пише газета Handelsblatt.

Гурт Little Big Фото: russian.rt.com

Журналіст також нагадав, що Little Big запустили флешмоб, що спонукає фанатів наслідувати рухам учасників гурта.

"І вони прийняли виклик: в інтернеті з'явилися вже сотні більш-менш оригінальних відео, на яких молоді люди рухають колінами під музику Uno, намагаючись при цьому зробити максимально серйозний вираз обличчя", – підсумував автор статті.

Гурт Little Big Фото: hellomagazine.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Яна Рудковська розкритикувала пісню Uno гурта Little Big для Євробачення-2020. Продюсерка Діми Білана зізналася, що вона очікувала більшого.

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