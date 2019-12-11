У Німеччині ми хотіли впасти з даху, щоб потрапити в ефір - BrainStorm

12 грудня відома латвійська рок-група BrainStorm приїде до Києва, щоб виступити в Caribbean Club c програмою "30 музичних історій". Яніс, Маріс, Каспарс і Ренарс розповіли OBOZREVATEL про фіт з Кастою, експерименти в Китаї, секс і дітей.

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- Влітку ви випустили класний фіт з Кастою "Про секс". Як виникла ідея попрацювати? Хто кому запропонував?

- Маріс Міхельсонс: Перед фестивалем "VЫХОDNЫЕ ми, як завжди, міркували про те, що б нам заспівати і кого покликати. Тоді ми згадали, що десять років тому ми разом з Владі з групи Каста записали пісню "Ступени". Ренарс подзвонив Владі і каже: "Дивись, є задумка зробити фестиваль, приїжджай – заспіваємо" Ступени". Владі відповідає:"Класно, так, давай! Тільки навіщо нам співати стару пісню, давай придумаємо щось нове!" Ми зустрілися і почали обговорювати, про що могла б бути ця нова пісня? Кожен ділився історіями, і коли настала черга Меджіка ...

Яніс Юбалтс: Історія була така. Ми всією сім'єю відзначали 70-річчя тата, і під час тосту батько запитав нас: "Можливо, у когось є питання, на які ви хотіли б знати відповідь?" І тоді я встав і сказав йому: "Тату, чому, коли я був молодим юнаком, ти ніколи не говорив мені нічого про секс?". Він зніяковів і послався на те, що мої старші брати повинні були мені все розповісти ... ". І далі Владі підхопив ідею, приніс своїм друзям, і вони розвинули цю тему в такий варіант, який ви зараз чуєте.

- Для вас колаборація з реп-гуртом це просто експеримент або спроба не відстати від трендів?

- Каспарс Рога: Експерименти це дуже потрібно, це добре. Ми давно хотіли подивитися, що ж відбувається в Китаї, це ж велика країна і цікавий ринок. Ми подумали: "Пісня "На зорі" російською мовою, а чи є сенс переводити її на англійську? Там з мовою так собі". Тому частина, яку виконує Женя Гришковець, ми вирішили показати місцевим реперам. Нам запропонували чотирьох, і ми вибрали BigYear. Це була дуже весела колаборація, і ми встигли вже три рази зіграти з ним наживо!

Публіка приймала дуже добре, а найголовніше, навіть сенс пісні китайською приблизно зберігся ... А ще в свій час на MTV-Award в Німеччині ми хотіли впасти з даху, щоб потрапити в ефір, щоб нас помітили. Ми реально полізли на дах амфітеатру, але так і не зважилися. Скандал він привертає увагу на короткий час, краще все одно залишається після. Ніхто не знає, що в тренді.

- Коли ви починали, то наймоднішою музикою був рок. Тоді ви могли собі уявити, що реп так злетить і молодь піде туди? Ви задавалися питанням, чому читання речитативом під біт стало так популярно?

- Ренарс Кауперс: Наша робота з Кастою дала дуже гарну можливість відчути інші стилі, вловити дух часу. Ти його відчуваєш і при цьому залишаєшся самим собою. І при цьому фанати, умовно, Касти дізнаються про нас, це здорово, це розвиток. Ми і самі весь цей час трішки змінюємося. За нульові у BrainStorm були такі трансформації: спершу електропоп, потім рок-музика, потім "Four Shores". Один класик латиський сказав: "Буде триматися тільки той, хто буде змінюватися". Але важливо не втратити себе самого ось в цьому.

- У кліпі Ренарс співає "Тато, чому ти мені не розповідав про секс? Чому завжди тільки говорив про цех?" З сучасними дітьми ще потрібно говорити про секс? Або інтернет сам все розповість?

- Ренарс Кауперс: У пісні "Про секс" ми якраз говоримо про цю складну розмову дітей з мамою і татом. Хоча зараз вже дітям розповідають в школах, і це добре, але тема все одно актуальна в кожній родині.

Маріс Міхельсонс: У нас є діти, і ми з ними говоримо ... або не говоримо про секс, але тема ця дуже важлива. Нам подобається, що в пісні "Про секс" є елемент гумору, і це надає їй легкість. У нас ця тема вирішилася перед фестивалем VЫХОDNЫЕ" - я тільки зібрався поговорити про це з дітьми, а виявилося, що мама їм вже все розповіла!

- У репертуарі Brainstorm немає матюкливих пісень, тільки один фіт з реперами і вас практично немає в соцмережах. Ви не боїтеся одного разу вийти на сцену і не побачити в залі молодь? За ці роки аудиторія сильно постаріла?

- Каспарс Рогу: Знаєте, грати музику – це якась форма медитації. Всі вчителі духовного плану вам скажуть, що дуже важливо бути присутнім в даному моменті. Вся школа медитації на цьому побудована. І якщо ви саме так проживаєте життя, то вік не може на вас сильно впливати, оскільки ви постійно присутні в самому житті. А концерт – це дуже-дуже схоже, адже ви сфокусовані на тому, що ви робите. Це глибокий духовний процес. У цей момент час зупиняється. Ми – чаклуни! (Сміються.)

Ренарс Кауперс: Світ обертається, часи змінюються, дух часу змінюється. Але історія показує, що все йде по спіралі, і завжди буде місце для романтичних артистів. На концерт в Лієпаї до нас прийшли 30 тисяч людей від 15 до 50 років, ось і відповідь.

Маріс Міхельсонс: Але так, роки минають, щось ми намагаємося робити ... Вибирати продюсерів, які молодше нас, з іншим сприйняттям музики. Результати виходять цікаві. Головне, не стояти на місці.

- Програма називається "30 музичних історій" Brainstorm в честь 30-річчя? Чи готові виступати ще мінімум стільки ж?

- Ренарс Кауперс: Ми молода група, нам перші 30 років, і у нас все попереду! Ми не втомилися, тому що тури не такі тривалі. Не буває так, що місяць або півтора ми знаходимося поза домом. Ми часто після концертів або фестивалів, які проходять у вихідні, на початку тижня вже повертаємося додому. Нам подобається відпочивати, займатися спортом. Хтось недавно був на Балі, хтось відпочивав на квадроциклах, хтось на дачі – все по-різному. У нас ще повно сил!

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