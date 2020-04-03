"У них там суперечки": ексведуча "Орла і Решки" розповіла про проблеми через поїздку в "ДНР"

Ексведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Клава Кока розповіла про конфлікт на проєкті через її поїздку в "ДНР".

Так, за словами дівчини, після відвідування окупованій території, її вигнали з української версії шоу. А всі випуски, які вона відзняла разом з командою – показали тільки на російському телебаченні. Про це Кока заявила в ефірі програми "Пятница с Региною" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Клава Кока Скріншот з відео

"Я поїхала в ДНР і після цього мені заборонили зніматися в "Орлі і Решці". Все, що ми зняли – показали тільки на російському телебаченні. Передача українська й у них там свої суперечки", – сказала Кока.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка українського походження Лоліта Мілявська відхрестилася від своєї заяви про те, що Крим – це Україна.

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