Головна Новини
4 квітня • оновлено в 01:33
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"У них там суперечки": ексведуча "Орла і Решки" розповіла про проблеми через поїздку в "ДНР"

2.7т
Читати матеріал російською

Ексведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Клава Кока розповіла про конфлікт на проєкті через її поїздку в "ДНР".

Так, за словами дівчини, після відвідування окупованій території, її вигнали з української версії шоу. А всі випуски, які вона відзняла разом з командою – показали тільки на російському телебаченні. Про це Кока заявила в ефірі програми "Пятница с Региною" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Клава Кока

Клава Кока

Скріншот з відео

"Я поїхала в ДНР і після цього мені заборонили зніматися в "Орлі і Решці". Все, що ми знялипоказали тільки на російському телебаченні. Передача українська й у них там свої суперечки", – сказала Кока.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка українського походження Лоліта Мілявська відхрестилася від своєї заяви про те, що Крим – це Україна.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Крістіна Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги