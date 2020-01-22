У Навки розкрили цікавий факт про чоловіка Заворотнюк

У знаменитої російської фігуристки Тетяни Навки відкрили секрет про її колегу, чоловіка актриси Анастасії Заворотнюк Петра Чернишова.

Виявилося, що він не завжди хотів займатися фігурним катанням.

Відповідні дані з'явилися на одній зі сторінок "Навка Шоу" дружини прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова в соцмережах - там інформували, що незабаром представлять багато цікавих фактів з біографії Чернишова.

Поки ж його шанувальникам розповіли, що насправді колись він захоплювався хокеєм і збирався будувати професійну кар'єру саме на цьому терені, проте батьки віддали його на фігурне катання.

"Хто знає, яке майбутнє могло бути у юнака, якби родичі вирішили вчинити інакше", - йдеться в повідомленні.

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