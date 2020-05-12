У Навки і Пєскова коронавірус: кого зі знаменитостей вони могли заразити

Російська фігуристка і дружина прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяна Навка, повідомила про зараження коронавірусом слідом за своїм чоловіком.

Так, подробицями вона поділилася з виданням Daily Storm. За словами фігуристки, зараз вони з чоловіком знаходяться під контролем лікарів та почуваються набагато краще.

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка Фото: versiya.info

"Ми під контролем лікарів. Все в порядку. Я практично за два дні приходжу в себе, у мене нормалізувалося все: і кров, і температури немає. Кажуть, що жінки переносять це легше, напевно, це правда. Дмитро Сергійович теж під контролем, з ним все добре. Лікуємося", – розповіла Навка.

Крім того, фігуристка додала, що вони вирішили лягти в лікарню, щоб не піддавати ризику зараження решту сім'ї.

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка з дітьми Фото: instagram/tatiana_navka

"Ми вирішили лягти в лікарню, щоб не піддавати ризику зараження решту сім'ї. Вся сім'я сиділа в суворій ізоляції. Мій чоловік працював. У зв'язку з цим є тільки одна теза, що, швидше за все, це від нього, оскільки він перший захворів. Він приніс з роботи ", – зазначила Навка.

Незабаром донька Пєскова Єлизавета висловилася про свій стан після госпіталізації батька. За словами дівчини, вона бачилася з ним десять днів тому.

Дочка Пєскова Єлизавета Фото: .instagram/lisa_peskova

"Я живу окремо. Бачилися близько 10 днів тому, виконуючи всі запобіжні заходи, виключно на вулиці. Зідзвонююсь з ним по кілька разів на день... Я повністю здорова. Дуже дякую за підтримку. Але, звичайно, дуже хвилююся. Сподіваюся, розумників, які не вірять в коронавірус, вже не залишилося, і все усвідомили серйозність ситуації", – сказала вона.

Нагадаємо, що незадовго до госпіталізації Дмитро Пєсков та його дружина Тетяна Навка відвідали день народження сестри Ігоря Крутого Алли. До речі, на святкуванні ювілею жінки були також Лев Лещенко та Надія Бабкіна, у яких раніше виявили коронавірус. Однак не відомо, чи могло подружжя тісно контактувати зі знаменитостями.

Лев Лещенко і Надія Бабкіна

У зоні ризику опинилися багато знаменитостей, які також були присутні на урочистості: Ані Лорак, Ігор Ніколаєв, Олександр Ревва, Микола Басков, Лєра Кудрявцева, Валерій Леонтьєв, Ірина Аллегрова, Олег Газманов, Дімаш Кудайбергенов, Олександр Сєров та інші зірки.

Ані Лорак, Лєра Кудрявцева і Микола Басков

Також це стосується Анастасії Заворотнюк та її чоловіка, фігуриста Петра Чернишова. Адже він – не тільки партнер Тетяни Навки по льодовому шоу. Знаменитості дружать сім'ями.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Фото: instagram/a_zavorotnyuk

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков захворів на коронавірус COVID-19 і знаходиться в лікарні.

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