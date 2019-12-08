Головна Новини
8 грудня • оновлено в 03:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

У нашийнику та шкірі: Серябкіна вразила фанатів сексуальним БДСМ-образом

667
Читати матеріал російською

Російська співачка Ольга Серябкіна, ексучасниця гурту Serebro викликала ажіотаж у мережі новими спокусливим відео.

Відповідний ролик вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

На відео зірка позує в одязі у стилі БДСМ: нашийник та шкіра. Все це відбувається під звуки, які вводять в транс, і під водою.

Ольга Серябкіна в БДСМ-стилі

Ольга Серябкіна в БДСМ-стилі

кадр з відео

Новини
"Веселий БДСМ і збоку бантик": образ Савченко спантеличив мережу

Шанувальники у коментарях написали, що Серябкіна їх загіпнотизувала цим коротким роликом.

"Гіпноз", "Дуже заворожує", "Залипнула", "Дуже гарно", "Залипнула на на це відео", "Ти секс", – написали користувачі.

У нашийнику та шкірі: Серябкіна вразила фанатів сексуальним БДСМ-образом
У нашийнику та шкірі: Серябкіна вразила фанатів сексуальним БДСМ-образом
У нашийнику та шкірі: Серябкіна вразила фанатів сексуальним БДСМ-образом
У нашийнику та шкірі: Серябкіна вразила фанатів сексуальним БДСМ-образом

Інші відверті кадри з Серябкіною

Серябкіна з оголеною зоною декольте

Серябкіна з оголеною зоною декольте

instagram / seryabkina

Серябкіна – спокусливе фото

Серябкіна – спокусливе фото

instagram / seryabkina

Серябкіна напівгола на землі

Серябкіна напівгола на землі

instagram / seryabkina

Серябкіна в топі

Серябкіна в топі

instagram / seryabkina

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

instagram / seryabkina

Серябкіна у воді

Серябкіна у воді

instagram / seryabkina

Серябкіна в спокусливій піжамі

Серябкіна в спокусливій піжамі

instagram / seryabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Серябкіна спантеличила фанатів розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яке були віднитрусікі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Serebro
Теги
видео шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги