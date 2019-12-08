У нашийнику та шкірі: Серябкіна вразила фанатів сексуальним БДСМ-образом

Російська співачка Ольга Серябкіна, ексучасниця гурту Serebro викликала ажіотаж у мережі новими спокусливим відео.
Відповідний ролик вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).
На відео зірка позує в одязі у стилі БДСМ: нашийник та шкіра. Все це відбувається під звуки, які вводять в транс, і під водою.
Ольга Серябкіна в БДСМ-стилі
кадр з відео
Шанувальники у коментарях написали, що Серябкіна їх загіпнотизувала цим коротким роликом.
"Гіпноз", "Дуже заворожує", "Залипнула", "Дуже гарно", "Залипнула на на це відео", "Ти секс", – написали користувачі.
Інші відверті кадри з Серябкіною
Серябкіна з оголеною зоною декольте
instagram / seryabkina
Серябкіна – спокусливе фото
instagram / seryabkina
Серябкіна напівгола на землі
instagram / seryabkina
Серябкіна в топі
instagram / seryabkina
Ольга Серябкіна
instagram / seryabkina
Серябкіна у воді
instagram / seryabkina
Серябкіна в спокусливій піжамі
instagram / seryabkina
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Серябкіна спантеличила фанатів розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яке були віднитрусікі.
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