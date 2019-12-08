У нашийнику та шкірі: Серябкіна вразила фанатів сексуальним БДСМ-образом

Російська співачка Ольга Серябкіна, ексучасниця гурту Serebro викликала ажіотаж у мережі новими спокусливим відео.

Відповідний ролик вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

На відео зірка позує в одязі у стилі БДСМ: нашийник та шкіра. Все це відбувається під звуки, які вводять в транс, і під водою.

Ольга Серябкіна в БДСМ-стилі кадр з відео

Шанувальники у коментарях написали, що Серябкіна їх загіпнотизувала цим коротким роликом.

"Гіпноз", "Дуже заворожує", "Залипнула", "Дуже гарно", "Залипнула на на це відео", "Ти секс", – написали користувачі.

Інші відверті кадри з Серябкіною

Серябкіна з оголеною зоною декольте instagram / seryabkina

Серябкіна – спокусливе фото instagram / seryabkina

Серябкіна напівгола на землі instagram / seryabkina

Серябкіна в топі instagram / seryabkina

Ольга Серябкіна instagram / seryabkina

Серябкіна у воді instagram / seryabkina

Серябкіна в спокусливій піжамі instagram / seryabkina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Серябкіна спантеличила фанатів розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яке були віднитрусікі.

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