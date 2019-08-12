У нашій родині українська мова – золоте правило, – співачка Alyosha

Співачка Аlyosha і лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя – одна з найбільш ідеальних пар українського шоу-бізнесу. Вони одружені з 2013 року, виховують двох дітей, при цьому за всі роки не забули помічені ні в одному скандалі.

Через що між ними все ж трапляються сварки? Хто кого більше ревнує? Як ставитися до зірок в політиці і чи можливе скасування мовних квот? Про це та багато іншого в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла Аlyosha.

- Коли забиваєш в Гугл словосполучення "Співачка Альоша", то видає тільки: "чоловік", "діти", "інстаграм", "сім'я". Продюсери коли-небудь пропонували вам трошки "поскандалити", щоб підняти навколо себе шум і стати більш відомою? Як ставитеся до таких прийомів?

- Так, продюсери і правда неодноразово пропонували "пошуміти", "поскандалити" або придумати якісь провокаційні історії. Я, чесно кажучи, дуже таке не люблю. Думаю, що більш відомою потрібно ставати за допомогою реально хороших справ і музики. Таке вже завдання в моєму житті.

- А на початку відносин ви з Тарасом прокладали якісь червоні лінії, які не можна перетинати ні в якому разі, щоб не поламати сім'ю? Наприклад, спеціально створювати скандал.

- У нашому житті ніяких червоних ліній не було і немає. Але є єдине бажання - не зламати сім'ю. В цьому ми завжди один одного підтримуємо, намагаємося довіряти один одному і бути відвертими. Сім'я для нас - це найголовніше, те, що не може зрівнятися з кар'єрою, іншими людьми або чимось завгодно. І щоб це зрозуміти, зовсім не обов'язково простягати якісь червоні лінії. Потрібно розуміти, що для нас обох це однаково важливо.

- Зі сторони ви здаєтеся мало не найбільш благополучною парою в українському шоу-бізнесі. За всі роки жодного конфлікту чи скандалу в пресі, пісні, громадська діяльність і т.д. Але через щось же ви сваритеся?

- Іноді ми і правда сваримося. Але краще сказати, що у нас бувають непорозуміння, і трапляються вони тільки в побутових моментах. А все інше добре! І слава Богу.

- У родині Тополь є залізні правила, які не можна порушувати нікому?

- У нашій родині є єдине золоте правило, яке ніхто не порушує - це українська мова. Вдома ми розмовляємо тільки на ній. В іншому - ми просто намагаємося не сваритися, причому і коли діти не можуть щось між собою поділити, вони теж прекрасно знають, що подібні "розбірки" у нас не покатять.

Тому все завжди полюбовно, ми розмовляємо, розуміємо один одного і вирішуємо все в позитивному руслі.

- Хто кого більше ревнує?

- Мені здається, що наші ревнощі можна назвати іграшковими. У нашому випадку вони потрібні швидше для того, щоб нагадати "взагалі-то ти мені цікавий, взагалі-то я тебе люблю". З іншого боку - ми настільки часто ці назви одна одній говоримо, що втрачається сама потреба змушувати ревнувати або шукати для ревнощів якісь причини, адже їх просто немає.

- І ви, і Тарас часто виїжджаєте на гастролі, зйомки. Хто в цей час залишається з діточками? І взагалі, хто у вас головний по дому, коли вся сім'я в зборі?

- У нас є дуже хороша няня, яка займається з дітьми: пише, читає, щось вирізає, клеїть. Плюс, звичайно ж, завжди на підхваті наші батьки, в будь-який потрібний момент вони з дітьми.

- А хто найсуворіший в родині - тато чи мама?

- А суворих у нас в сім'ї немає, хіба що за настроєм, у кого він гірший - той в конкретний момент і найсуворіший.

- Зараз на виборах в Раду був просто бум зірок. Одні агітували, інші йшли в депутати. Ви і Тарас здаєтеся ідеальними кандидатами для партії "Голос": молоді, співучі, розумні і позитивні. Вам надходили пропозиції від якихось партій і взагалі обговорювали цю тему в сім'ї?

- Я не люблю обговорювати політику і особливо вдома намагаюся цього не робити. Тарас зі свого боку більшою мірою стежить за тим, що відбувається в політичному плані і посвячує мене в цю інформацію. Але бажання серйозно занурюватися в цю тему немає ніякого. І Тарасу я говорю те ж саме, мені б не хотілося, щоб він брав участь в політиці.

Звичайно він дуже мудрий чоловік, і в політичному плані в тому числі, завжди говорить потрібні і правильні речі і було б добре, щоб до нього прислухалися. Але нехай він краще робить це зі сцени для народу, який приходить до нього на концерти.

- Результат виборів порадував або розчарував? Як вважаєте, з співаків і гумористів взагалі можуть вийти гарні законодавці? Тому що зворотних прикладів ми поки не бачили.

- Особисто мене результат і не порадував і не розчарував, адже поки ще не зовсім зрозуміло, що відбувається. Взагалі думаю, що у нашої країни зараз золотий час, щоб переосмислити своє життя, роботу, мети, не розпорошуватися і не думати про якісь політичні діячів, а просто зайнятися собою, бо більше нікому цим займатися!

Давайте міняти ставлення до всього, що відбувається, налаштовуватися на позитив і створювати все для того, щоб наше враження про ситуацію в країні, і конкретно в політичному плані, було тільки позитивне. Адже кожен будує своє життя сам, і дай Бог, щоб наш народ це зрозумів і піднявся на щабель вище.

- Ходять чутки, що восени можуть скасувати або послабити мовні квоти на ТБ і радіо. Як ви до цього ставитеся?

- Це було б звичайно погано, адже у нас тільки зараз почали проявлятися дійсно класні українські виконавці і класна українська музика. І це дуже надихає.

Так що думаю, що якщо квоти все-таки скасують - це буде недобре, але це тільки моя суб'єктивна думка.

- Я читав в старому інтерв'ю, що вас дратують плітки про себе. Назвете саму дику брехню, яку дізналися про себе за останній час? І як відреагували?

- За останній час я багато дізналася про себе. Спочатку переживала, а ось буквально недавно відчула байдужість до цього, повністю розслабилася і не реагую, стало якось все одно. Нехай кажуть, що хочуть. Я така, яка є.

Мені важливо, що люди, які поруч зі мною, знають мене справжню. Це головне. Тому - хай говорять!

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