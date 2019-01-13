''У нас шведська сім'я!'' Чоловіка Тодоренко застукали в обіймах іншої

Російського співака Влада Топалова, який є чоловіком телеведучої Регіни Тодоренко застукали в обіймах красуні. Модель і світська левиця Кіра Арсеніна опублікувала відео в Instagram, де вона ніжно притискається до Топалова.

Користувачі мережі відразу почали критикувати дівчину, нагадавши їй, що у співака є дружина і дитина.

24СМІ

Користувачі мережі зазначили, що Арсеніна дивно притискається до Топалова. А на питання чи є вони парою, дівчина саркастично відповіла, що тепер вони "шведська сім'я".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко і Влад Топалов нещодавно стали батьками. Артистка народила сина в одній із державних лікарень у Москві.

На новоспечених батьків після появи малюка звалилася ціла хвиля критики через те, що вони тримають у таємниці подробиці про свого новонародженого сина. Так, у соціальних мережах парі раз у раз задають питання щодо малюка, проте вони довго їх ігнорували. Пізніше артист у досить різкій формі звернувся до фанатів і хейтерів, попросивши не "цькувати його дружину" в мережі і залишити їх у спокої, оскільки пара свідомо не хотіла розповідати нічого про поповнення.

Незабаром Топалов зворушливо висловився про те, як почуває себе в ролі батька.

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