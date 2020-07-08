У Нагієва знайшлася позашлюбна донька: як вона виглядає

Російський актор і шоумен Дмитро Нагієв приховував від своєї дружини Наталії Коваленко таємну дочку. Донька Нагієва проживає зі своєю матір'ю Анною Спектор в котеджі, який артист їм подарував.

Дівчинці нібито недавно виповнилося вісім років і її звуть Мирослава. Про це повідомило видання "Комсомольская правда".

Ймовірна дочка Нагієва живе разом зі своєю матір'ю в котеджі під Москвою в селищі Княже Озеро. Там кілька років тому Нагієв купив готовий двоповерховий будинок з 4 спальнями площею 265 кв. м. Подібні будинки в цьому селищі коштують близько 30 млн рублів.

Нагієв і його позашлюбна дочка Міра Комсомольська правда

Відзначається, що дочка Дмитра Нагієва дуже схожа на свого батька. Він визнав її офіційно і Міра носить прізвище Нагієва. Її мати, Анна Спектор, намагається не афішувати своє особисте життя, у неї немає акаунтів в соціальних мережах.

ЗМІ також повідомили, що Нагієв зустрічається з Ганною Спектор більше 15 років. Їй 45 років, вона давня прихильниця актора. Нагієв часто їздив в супроводі Анни на гастролі, а також нібито на честь неї він назвав свій благодійний фонд "Анна".

Ймовірна коханка Нагієва Анна Спектор Тeleprogramma.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Нагієв, який не звик афішувати своє особисте життя, розповів про кохану жінку. Він також пояснив, чому раніше приховував її.