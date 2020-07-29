У Москві знайшли мертвим сина відомого письменника: всі деталі

Ольга Веркалець Люди 16:18, 29.07.2020 Оновлено: 16:30, 29.07.2020

Сина відомого російського письменника і літературознавця Юрія Лощица знайшли мертвим у Москві.

Джерело в поліції повідомило виданню "КП", що за попереднім висновком медиків, смерть чоловіка настала в результаті гострої серцево-судинної недостатності.

Як відомо, правоохоронцям надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що в одній з квартир по вулиці Руднівка знаходиться тіло 58-річного чоловіка. Прибувши на місце, співробітники поліції встановили особу померлого – ним виявився Максим Юрійович Лощиц.

Юрій Лощиц
sklaviny.ru

Відзначимо, що батько померлого Юрій Лощиц народився 21 грудня 1938 року в Одеській області. Він є редактором серії художньо-біографічних книг "Життя чудових людей" і автором кількох романів і повістей. Також як журналіст він відвідував Афганістан і Югославію під час військових конфліктів 1990-х років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Парижі 25 липня померла актриса Олівія де Хевілленд, відома своєю роллю Мелані Гамільтон у фільмі "Віднесені вітром".

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