У Москві затримали учасниць Pussy Riot через ЛГБТ-акцію у день народження Путіна. Відео

Поліція затримала учасниць скандальної російської феміністської групи Pussy Riot після того, як вони вивісили прапори ЛГБТ у Москві в день народження президента РФ Володимира Путіна.

Так, активістка Марія Альохіна приїхала на телеканал "Дождь" для участі в програмі Юлії Таратути "Нюанси". Проте правоохоронці затримали дівчину поблизу креативного кластера "Флакон". Відповідний момент потрапив на відео, яке опублікував "Дождь" (щоб переглянути ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Вероніка Нікульшіна була спіймана раніше в Таганському районі Москви. Її повезли до відділу поліції Міщанського району. Поки правоохоронці ніяк не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, 7 жовтня учасниці гурту Pussy Riot вивісили райдужні прапори на фасадах будівель ФСБ Росії, адміністрації президента, Верховного суду, ОВС Басманний і Міністерства культури.

Таким чином активістки вимагали розслідувати вбивства і викрадення геїв, лесбіянок і трансгендерів в Чечні, припинити переслідування активістів та організацій, що допомагають ЛГБТ-спільноті, легалізувати одностатеві партнерства, а також скасувати чинний закон про пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків.

У Москві активісти розвісили прапори ЛГБТ в день народження Путіна. Facebook Pussy Riot

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сервіс Netflix переніс кілька мультсеріалів в Росії з дитячого розділу в дорослий через закон про заборону гей-пропаганди серед неповнолітніх.