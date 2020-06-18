У Москві застрелили модель: що відомо. Фото

люди 16:57, 18.06.2020 Оновлено: 17:22, 18.06.2020

У четвер, 18 червня, у Москві, на вулиці Пріорова, застрелили модель Єлизавету Хлюпіну. Також загинула її мати – Світлана Тивченко та 3-річний син Артем.

Вбивцею виявився її хлопець Севастьян, з яким вона розійшлася незадовго до трагедії. Дівчині було всього 24 роки, повідомив Telegram-канал Mash.

Зазначається, що Єлизавета працювала в команді модельєра В'ячеслава Зайцева, співпрацювала з брендами, брала участь в показах і фотосесіях.

Telegram-канал Mash

Відомо, що після трагічного вчинку ексхлопець Єлизавети застрелився сам.

Поранена Хлюпіна викликала поліцію і заявила, що в неї вистрілив її знайомий – Севастьян. Через 2 дні Ліза мала святкувати день народження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Москві п'яний чоловік влаштував стрілянину по перехожих.

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