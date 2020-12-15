Художник і рок-музикант Свен Гундлах помер від коронавірусу

Юля Ухіна Люди 20:02, 15.12.2020 Оновлено: 20:27, 15.12.2020

У Москві від коронавірусу помер художник та один з творців радянського арт-гурту "Мухомор" і рок-гурту "Среднерусская возвышенность" Свен Гундлах. Артистові був 61 рік.

Про це повідомляє видання "РБК" з посиланням на колегу музиканта Сергія Мироненка. За словами інсайдерів, Свен потрапив до лікарні з діагнозом COVID-19 в кінці листопада. Не вийшовши з коми, Гундлах помер.

"В кінці листопада Свена забрали в лікарню на ВДНГ, потім перевели в реанімацію, ввели у штучну кому. Він з неї вже не вийшов", – розповів Мироненко.

Свен Гундлах
rospisatel.ru

Що відомо про Свена Гундлаха

  • Свен Гундлах народився у 1959 році в Москві. Закінчив відділення книжкової графіки Московського поліграфічного інституту.

  • У 1978 році він заснував арт-гурт "Мухомор". Учасники колективу влаштовували перформанси, писали картини, складали вірші, іронізуючи над різними жанрами та видами мистецтва.

  • У 1986 році Гундлах спільно з московськими художниками-концептуалістами створив музичний проєкт "Среднерусская возвышенность".

  • Після розпаду СРСР він припинив художню діяльність. Працював у власній консалтинговій фірмі.

Свен Гундлах в молодості
artuzel.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 10 грудня, в Лондоні на 83 році життя померла британська актриса Барбара Віндзор. Причиною її смерті стала хвороба Альцгеймера, яка з'явилася у знаменитості у 2014 році.

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