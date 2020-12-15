Художник і рок-музикант Свен Гундлах помер від коронавірусу

У Москві від коронавірусу помер художник та один з творців радянського арт-гурту "Мухомор" і рок-гурту "Среднерусская возвышенность" Свен Гундлах. Артистові був 61 рік.

Про це повідомляє видання "РБК" з посиланням на колегу музиканта Сергія Мироненка. За словами інсайдерів, Свен потрапив до лікарні з діагнозом COVID-19 в кінці листопада. Не вийшовши з коми, Гундлах помер.

"В кінці листопада Свена забрали в лікарню на ВДНГ, потім перевели в реанімацію, ввели у штучну кому. Він з неї вже не вийшов", – розповів Мироненко.

Свен Гундлах народився у 1959 році в Москві. Закінчив відділення книжкової графіки Московського поліграфічного інституту.

У 1978 році він заснував арт-гурт "Мухомор". Учасники колективу влаштовували перформанси, писали картини, складали вірші, іронізуючи над різними жанрами та видами мистецтва.

У 1986 році Гундлах спільно з московськими художниками-концептуалістами створив музичний проєкт "Среднерусская возвышенность".

Після розпаду СРСР він припинив художню діяльність. Працював у власній консалтинговій фірмі.

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