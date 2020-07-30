Суд виніс попередній вирок Єфремову через ДТП: до чого засудили актора
Пресненський суд Москви ухвалив рішення продовжити домашній арешт Михайла Єфремова до 22 січня 2021 року.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash, з посиланням на адвоката артиста Ельмана Пашаєва. Зазначається, що правозахисник просив скасувати домашній арешт й дозволити Єфремову гуляти раз в день по дві години. Однак його прохання в суді не задовольнили (щоб переглянути всі відео, доскрольте новину до кінця).
"Пресненським районним судом міста Москви продовжено термін утримання під домашнім арештом Михайла Єфремова на 6 місяців з моменту надходження кримінальної справи до суду", – повідомила пресслужба Пресненського суду.
Михайла Єфремова до суду супроводжували на легковій машині ФСВП Росії, співробітники якої стежать за дотриманням встановлених акторові обмежень у вигляді домашнього арешту. Зазначається, що його завели в будівлю під крики людей: "Невинний!".
Слухання у справі актора проходило в закритому режимі. Адвокат Єфремова виступав проти домашнього арешту для актора, просив дозволити прогулянки. Також він заявляв, що артист не буде просити суд розглянути його справу в особливому порядку, оскільки не визнає провину. Крім того, він додавав, що не впевнений, чи був його підзахисний за кермом у момент ДТП. До речі, в кінці судового засідання Єфремов мав дати свідчення.
Під будівлею суду артиста очікували журналісти й шанувальники, останні з яких прийшли підтримати кумира. Вони висунули версію, що машину Єфремова викрали, а його самого придушили, а перед цим накачали алкоголем і наркотиками.
Також шанувальниці актора заявляли, що водій Сергій Захаров живий. Вони зазначали, що той заходив в "Однокласники" після дати смертельної ДТП.
Нагадаємо: попереднє слухання у справі Михайла Єфремова мало відбутися 29 липня, але суд переніс засідання на 30 липня, адже не з'явився адвокат обвинуваченого – Ельман Пашаєв. Потерпіла сторона звинувачувала тоді захисника актора в неповазі до всіх учасників процесу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватся" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. Згідно з цією частиною, Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.