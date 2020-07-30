Суд виніс попередній вирок Єфремову через ДТП: до чого засудили актора

Пресненський суд Москви ухвалив рішення продовжити домашній арешт Михайла Єфремова до 22 січня 2021 року.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash, з посиланням на адвоката артиста Ельмана Пашаєва. Зазначається, що правозахисник просив скасувати домашній арешт й дозволити Єфремову гуляти раз в день по дві години. Однак його прохання в суді не задовольнили (щоб переглянути всі відео, доскрольте новину до кінця).

"Пресненським районним судом міста Москви продовжено термін утримання під домашнім арештом Михайла Єфремова на 6 місяців з моменту надходження кримінальної справи до суду", – повідомила пресслужба Пресненського суду.

Михайлу Єфремову продовжили домашній арешт (фото – Агентство міських новин "Москва")

Михайла Єфремова до суду супроводжували на легковій машині ФСВП Росії, співробітники якої стежать за дотриманням встановлених акторові обмежень у вигляді домашнього арешту. Зазначається, що його завели в будівлю під крики людей: "Невинний!".

Слухання у справі актора проходило в закритому режимі. Адвокат Єфремова виступав проти домашнього арешту для актора, просив дозволити прогулянки. Також він заявляв, що артист не буде просити суд розглянути його справу в особливому порядку, оскільки не визнає провину. Крім того, він додавав, що не впевнений, чи був його підзахисний за кермом у момент ДТП. До речі, в кінці судового засідання Єфремов мав дати свідчення.

Під будівлею суду артиста очікували журналісти й шанувальники, останні з яких прийшли підтримати кумира. Вони висунули версію, що машину Єфремова викрали, а його самого придушили, а перед цим накачали алкоголем і наркотиками.

Також шанувальниці актора заявляли, що водій Сергій Захаров живий. Вони зазначали, що той заходив в "Однокласники" після дати смертельної ДТП.

Нагадаємо: попереднє слухання у справі Михайла Єфремова мало відбутися 29 липня, але суд переніс засідання на 30 липня, адже не з'явився адвокат обвинуваченого – Ельман Пашаєв. Потерпіла сторона звинувачувала тоді захисника актора в неповазі до всіх учасників процесу.

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