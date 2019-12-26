У Москві спалили могилу легендарного Децла: відео

Невідомі спалили могилу 36-річного російського репера Децла (Кирила Толмацького) в Москві.
Відповідне відео з місця події оприлюднив Telegram-канал Mash (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
"Кирила Толмацького поховано на П'ятницькому цвинтарі. За словами матері, згарище сталося прямо на католицьке різдво. В ніч з 25 на 26 грудня. Ірина прийшла до могили сина, її очам постав обвуглений хрест та спалена огорожа", – йдеться в повідомленні.
Децл
КП
Коли жінка пішла розбиратися до адміністрації, їй пояснили, що це могли зробити фанатки Децла, які щодня приходять на могилу і ставлять свічки.
Уточнюється, що пожежа могла виникнути через необережність. Родина артиста планує відновити могилу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Децл помер у ніч на 3 лютого після свого виступу на закритій вечірці в Іжевську.
Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість.
Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.
Багато хто підозрював, що причиною є наркотики. Однак розтин показав, що в організмі відсутні речовини.
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