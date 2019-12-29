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29 грудня • оновлено в 10:27
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У Москві прощаються з Волчек: онлайн-трансляція і фото

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У Москві в будівлі театру на Чистопрудному бульварі почалося прощання з художнім керівником театру "Современник" Галиною Волчек, яка померла 26 грудня.

Попрощатися з артисткою прийшли десятки шанувальників, її колеги і учні, громадські та культурні діячі, серед яких артисти Сергій Гармаш, Інгеборга Дапкунайте, Михайло Єфремов.

У Москві прощаються з Волчек: онлайн-трансляція і фото

КП

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У холі стоїть портрет Волчек.

У Москві прощаються з Волчек: онлайн-трансляція і фото

КП

Труну встановили на сцені театру. Звучить живий оркестр. На екрані змінюються фотографії актриси.

У Москві прощаються з Волчек: онлайн-трансляція і фото

КП

У Москві прощаються з Волчек: онлайн-трансляція і фото

КП

У Москві прощаються з Волчек: онлайн-трансляція і фото

КП

Напередодні ввечері Галину Борисівну відспівували в храмі Софії Премудрості Божої. Зал заповнений приблизно на половину. Ближче до сцени сидять діячі культури, актори. Далі - шанувальники творчості Волчек.

Як раніше писав OBOZREVATEL, художній керівник театру "Современник" Галина Волчек, яка померла в лікарні 26 грудня, страждала від пневмонії.

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Автор
Марія Дідик
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